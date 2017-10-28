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28 октября, источник: Чемпионат.com

«Барселона» выиграла в Бильбао у «Атлетика» благодаря голам Месси и Паулиньо

«Барселона» выиграла у «Атлетика» из Бильбао в матче 10-го тура испанской Примеры.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 36-й минуте Лионель Месси сыграл налево на Хорди Альбу, а тот прострелом вернул мяч своему партнеру в штрафную, откуда аргентинец переправил мяч в ворота. В концовке Месси разогнал контратаку три в два, сыграв налево на Луиса Суареса, чей опасный удар в дальний угол вратарь отразил на Паулиньо, а бразилец добил мяч в пустые ворота.

«Барселона», которая набрала 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик», имеющий в активе 11 баллов, находится на 11-й строчке.

Атлетик 0:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
28.10.2017, 21:45 основной раунд: 10-й тур San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Эрнесто Вальверде
Голы
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 36′
15 Паулинью 90+2′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Энеко Боведа 2
Иньиго Лекуэ 15
Эмерик Ляпорт 4
Унаи Нуньес 30
Иньиго Кордоба 28
Эскудеро Рауль Гарсия 22
Ариц Адурис 20
41′ Андер Итурраспе 8
83′ Иньяки Уильямс 11
Маркель Сусаэта 14
68′ Микель Сан-Хосе 6
Беньят Эчеварриа 7
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике 63′
23 Самюэль Юмтити 81′
15 Паулинью 75′
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс 47′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
21 Андре Гомиш 83′
2 Нелсон Семеду
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 5
6 Угловые 4
15 Фолы 12
6 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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