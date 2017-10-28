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28 октября, источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Протесты фанатов? Своих проблем достаточно

Главный тренер «Халла» был не слишком разговорчив на пресс-конференции после домашнего поражения от «Ноттингем Форест».

Источник: Спорт-Экспресс

— Очень сложно анализировать этот матч, — начал Слуцкий. — Мы придерживались изначального плана на игру, действовали верно, создавали голевые моменты. Но, конечно, после того как мы пропустили гол, должны были заиграть активнее. Я не думаю, что у ребят есть проблемы с психологией — с характером и боевым духом все в порядке. Но ошибок мы не избежали.

— Почему вы заменили Грощицки в перерыве? Он сыграет с «Мидлсбро» во вторник?

— Я принял решение, но мне трудно рассуждать о другой встрече сразу после этой. Грощицки — хороший игрок, но его игра зависит от физического состояния. Он сыграл нормальный матч, просто я хотел сохранить уровень активности в центральной зоне, поэтому заменил Камила.

— Почему вы выпустили именно Тораля и Ирвайна?

— Я предполагал, что мы сравняем счет, и два свежих игрока в центральной зоне должны были помочь нам ее контролировать. Для меня важно не только качество матчей, но и тренировок. Всегда трудно понять, кого выпускать: если бы я выпустил другого футболиста, может быть, он бы сыграл лучше. Кто знает?

— Во втором тайме болельщики «Халла» в знак протеста закидали поле теннисными мячами…

— Я благодарен фанатам за поддержку, но когда матч прерывается на пять минут… Я знаю, почему болельщики протестовали, но я не понимаю, что означают мячи на газоне. У меня достаточно проблем внутри команды, и мне трудно принять еще одну.

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