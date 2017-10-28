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23:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нант» Раньери проиграл «Дижону», «Ренн» победил «Монпелье»

«Нант», возглавляемый итальянским специалистом Клаудио Раньери, проиграл «Дижону» в матче 11-го тура чемпионата Франции.

Источник: AFP 2017

Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 20-й минуте забил форвард Жулио Тавареш. Несмотря на поражение, «Нант» (20 очков) остался на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» (12) — 14-й.

В других матчах тура «Генгам» сыграл вничью с «Амьеном» (1:1), «Кан» оказался сильнее «Труа» (1:0), «Ренн» одолел «Монпелье» (1:0), а «Страсбург» поделил очки с «Анже» (2:2).

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