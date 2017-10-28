«Халл» забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого
«Халл» не смог одержать вторую победу подряд и опустился на 17-е место в турнирной таблице.
«Халл» не смог одержать вторую победу подряд и опустился на 17-е место в турнирной таблице.
ХАЛЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — 1:3 (0:1)
Голы: Доуэлл, 29 (0:1). Доуэлл, 71 (0:2). Боуэн, 76 (1:2). Доуэлл, 83 — с пенальти (1:3). Хектор, 88 (2:3).
«Халл»: Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Мейлер, Ларссон, Боуэн, Хенриксен (Тораль, 46. Дико, 54), Грощицки (Ирвайн, 46), Кэмпбелл.
«Ноттингем Форест»: Смит, Дариква, Уорролл, Мансьенн, Лихай, Бридкатт, Воган (Бухалакис, 70), Маккей (Уорд, 80), Доуэлл, Осборн, Каммингс (Уокер, 70).
Предупреждения: Воган, 24. Ларссон, 61. Ирвайн, 64. Доусон, 68. Кларк, 74. Уорд, 86. Уокер, 90+1
Судья: Симпсон.
28 октября.
МАРШ ПРОТЕСТА
На Западе в эти выходные отмечают Хэллоуин. Повсюду тыквы, маски, шляпы и пугающе гримированные люди. Болельщики «Халла» тоже не остались в стороне от праздника, но решили использовать его в своих протестных целях. Например, некоторые бары в городе были украшены
Фанаты «Халла» могли бы создать отдельную политическую партию. Мало где можно встретить такое поразительное единство — даже среди болельщиков «Арсенала» есть немало тех, кто поддерживает Арсена Венгера.
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Многие болельщики надели на игру маски с лицом
СОТНИ ТЕННИСНЫХ МЯЧЕЙ В ШТРАФНОЙ
Акция протеста продолжилась и во время матча. Фанаты все время скандировали «Аллам — вон», а когда на табло стадиона «Кей-Си» загорелись числа «19:04» (год основания клуба), с северной трибуны в штрафную голкипера «Форест» Смита полетели сотни теннисных мячей. Естественно, игра была приостановлена на несколько минут, пока игроки обоих клубов вместе с работниками стадиона убирали посторонние предметы с газона. Правда, болельщики выкинули не все мячики — по ходу первого тайма в Смита несколько раз целились, на что он обратил внимание арбитра.
Важная деталь: во время паузы на очистку штрафной фанаты «Халла» скандировали имя и фамилию главного тренера команды. Они подчеркивают, что полностью поддерживают Леонида Слуцкого.
Поддержать тренера должны были не только болельщики, но и футболисты. Но игроки
АНТИГЕРОЙ МЕЙЛЕР
В перерыве Слуцкий заменил безынициативных Грощицки и Хенриксена (позиция «десятки» норвежцу
Слуцкому пришлось рано использовать третью замену и выпускать на поле второго нападающего Дико.
Надежду «Халлу» вернул 20-летний Боуэн. Да как! Полузащитник, открытый Слуцким в этом сезоне, забил превосходный гол с угла штрафной в дальнюю «девятку».
Но все снова испортил Мейлер. В необязательной ситуации ирландец заплел ноги Уокеру, и Доуэлл оформил