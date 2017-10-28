«Халл» забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Назван лучший способ мыть фрукты
В Крыму прокомментировали предложение Собчак о референдуме
Как защититься от мошенников при покупке жилья
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик0
Барселона1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Леганес
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон1
Нант0
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан1
Труа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур2
Анже2
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут0
Челси1
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария2
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико1
Вильярреал1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов2
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо0
Монако2
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д1
Сталь Д1
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал2
Суонси1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас2
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд0
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион2
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Боруссия М3
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-964
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Кельн1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки2
Кубань1
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес1
Валенсия2
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Бавария» возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
«Манчестер Сити» победил, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
23:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Халл» забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого

«Халл» не смог одержать вторую победу подряд и опустился на 17-е место в турнирной таблице.

Источник: Спорт-Экспресс

ХАЛЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — 1:3 (0:1)
Голы: Доуэлл, 29 (0:1). Доуэлл, 71 (0:2). Боуэн, 76 (1:2). Доуэлл, 83 — с пенальти (1:3). Хектор, 88 (2:3).
«Халл»: Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Мейлер, Ларссон, Боуэн, Хенриксен (Тораль, 46. Дико, 54), Грощицки (Ирвайн, 46), Кэмпбелл.
«Ноттингем Форест»: Смит, Дариква, Уорролл, Мансьенн, Лихай, Бридкатт, Воган (Бухалакис, 70), Маккей (Уорд, 80), Доуэлл, Осборн, Каммингс (Уокер, 70).
Предупреждения: Воган, 24. Ларссон, 61. Ирвайн, 64. Доусон, 68. Кларк, 74. Уорд, 86. Уокер, 90+1
Судья: Симпсон.
28 октября. Кингстон-апон-Халл. Стадион «Кей-Си».

МАРШ ПРОТЕСТА

На Западе в эти выходные отмечают Хэллоуин. Повсюду тыквы, маски, шляпы и пугающе гримированные люди. Болельщики «Халла» тоже не остались в стороне от праздника, но решили использовать его в своих протестных целях. Например, некоторые бары в городе были украшены оранжево-черными шариками с надписью «Аллам вон». А один энтузиаст даже вырезал этот призыв прямо на тыкве!

Фанаты «Халла» могли бы создать отдельную политическую партию. Мало где можно встретить такое поразительное единство — даже среди болельщиков «Арсенала» есть немало тех, кто поддерживает Арсена Венгера.

В Кингстон-апон-Халле, кажется, нет тех, кто поддерживает нынешнюю власть клуба. Это не только внешнее впечатление: я общался с фанатами и журналистами из Халла, и ни у кого из них нет даже нейтральной позиции — всем очевидно, что чета Алламов не справляется с управлением клубом, экономит на всем, да еще и пытается переименовать «Халл Сити» в «Халл Тайгерс». Поэтому не стоит удивляться тому, что перед игрой с «Ноттингемом» сотни болельщиков «Халла» устроили марш с лозунгами и баннерами понятного содержания.

Многие болельщики надели на игру маски с лицом вице-президента «Халла» Эхаба Аллама и колпаки с буквой D, что означает dunce («тупица»). Давным-давно такие головные уборы в англоязычных школах надевали непослушные дети, которых ставили в угол.

СОТНИ ТЕННИСНЫХ МЯЧЕЙ В ШТРАФНОЙ

Акция протеста продолжилась и во время матча. Фанаты все время скандировали «Аллам — вон», а когда на табло стадиона «Кей-Си» загорелись числа «19:04» (год основания клуба), с северной трибуны в штрафную голкипера «Форест» Смита полетели сотни теннисных мячей. Естественно, игра была приостановлена на несколько минут, пока игроки обоих клубов вместе с работниками стадиона убирали посторонние предметы с газона. Правда, болельщики выкинули не все мячики — по ходу первого тайма в Смита несколько раз целились, на что он обратил внимание арбитра.

Важная деталь: во время паузы на очистку штрафной фанаты «Халла» скандировали имя и фамилию главного тренера команды. Они подчеркивают, что полностью поддерживают Леонида Слуцкого.

Поддержать тренера должны были не только болельщики, но и футболисты. Но игроки почему-то решили в матче с двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) расслабиться. Первый пропущенный мяч — коллективная ошибка опорных полузащитников и центральных защитников, которые нанялись в эскорт для нападающего «Ноттингема» Доуэлла. Удар — выдающийся. Но вряд ли Слуцкий им любовался.

АНТИГЕРОЙ МЕЙЛЕР

В перерыве Слуцкий заменил безынициативных Грощицки и Хенриксена (позиция «десятки» норвежцу все-таки не подходит), на Ирвайна и Тораля, но последний не отыграл и десяти минут — держась за колено, расстроенный испанец ушел с поля. К сожалению, здоровье давно беспокоит воспитанника «Барселоны» — он уже четыре раза лежал на операционном столе.

Слуцкому пришлось рано использовать третью замену и выпускать на поле второго нападающего Дико. Из-за этого дополнительная нагрузка легла на ноги опорников — и они не справились. Снова забил Доуэлл, снова недоработал Мейлер, только-только отбывший дисквалификацию.

Надежду «Халлу» вернул 20-летний Боуэн. Да как! Полузащитник, открытый Слуцким в этом сезоне, забил превосходный гол с угла штрафной в дальнюю «девятку».

Но все снова испортил Мейлер. В необязательной ситуации ирландец заплел ноги Уокеру, и Доуэлл оформил хет-трик. В концовке «Халл» мог спастись: за несколько минут до финального свистка «тигры» в суматохе у чужой штрафной сократили разницу в счете, но на этом все. «Тиграм» не удалось впервые в сезоне победить в двух матчах подряд.

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров
«Бавария» возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
«Манчестер Сити» победил, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17: видео
Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»
Месси и Суарес — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Атлетиком»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь