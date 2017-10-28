«Халл» забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого

Источник: Спорт-Экспресс

ХАЛЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — 1:3 (0:1)

Голы: Доуэлл, 29 (0:1). Доуэлл, 71 (0:2). Боуэн, 76 (1:2). Доуэлл, 83 — с пенальти (1:3). Хектор, 88 (2:3).

«Халл»: Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Мейлер, Ларссон, Боуэн, Хенриксен (Тораль, 46. Дико, 54), Грощицки (Ирвайн, 46), Кэмпбелл.

«Ноттингем Форест»: Смит, Дариква, Уорролл, Мансьенн, Лихай, Бридкатт, Воган (Бухалакис, 70), Маккей (Уорд, 80), Доуэлл, Осборн, Каммингс (Уокер, 70).

Предупреждения: Воган, 24. Ларссон, 61. Ирвайн, 64. Доусон, 68. Кларк, 74. Уорд, 86. Уокер, 90+1

Судья: Симпсон.

28 октября. Кингстон-апон-Халл. Стадион «Кей-Си».

МАРШ ПРОТЕСТА

На Западе в эти выходные отмечают Хэллоуин. Повсюду тыквы, маски, шляпы и пугающе гримированные люди. Болельщики «Халла» тоже не остались в стороне от праздника, но решили использовать его в своих протестных целях. Например, некоторые бары в городе были украшены оранжево-черными шариками с надписью «Аллам вон». А один энтузиаст даже вырезал этот призыв прямо на тыкве!

Фанаты «Халла» могли бы создать отдельную политическую партию. Мало где можно встретить такое поразительное единство — даже среди болельщиков «Арсенала» есть немало тех, кто поддерживает Арсена Венгера.

В Кингстон-апон-Халле, кажется, нет тех, кто поддерживает нынешнюю власть клуба. Это не только внешнее впечатление: я общался с фанатами и журналистами из Халла, и ни у кого из них нет даже нейтральной позиции — всем очевидно, что чета Алламов не справляется с управлением клубом, экономит на всем, да еще и пытается переименовать «Халл Сити» в «Халл Тайгерс». Поэтому не стоит удивляться тому, что перед игрой с «Ноттингемом» сотни болельщиков «Халла» устроили марш с лозунгами и баннерами понятного содержания.

A few hundred #hcafc fans on the march against the club's owners pic.twitter.com/7aSaaTZkXs — Philip Buckingham (@PJBuckingham) 28 октября 2017 г.

Многие болельщики надели на игру маски с лицом вице-президента «Халла» Эхаба Аллама и колпаки с буквой D, что означает dunce («тупица»). Давным-давно такие головные уборы в англоязычных школах надевали непослушные дети, которых ставили в угол.

СОТНИ ТЕННИСНЫХ МЯЧЕЙ В ШТРАФНОЙ

Акция протеста продолжилась и во время матча. Фанаты все время скандировали «Аллам — вон», а когда на табло стадиона «Кей-Си» загорелись числа «19:04» (год основания клуба), с северной трибуны в штрафную голкипера «Форест» Смита полетели сотни теннисных мячей. Естественно, игра была приостановлена на несколько минут, пока игроки обоих клубов вместе с работниками стадиона убирали посторонние предметы с газона. Правда, болельщики выкинули не все мячики — по ходу первого тайма в Смита несколько раз целились, на что он обратил внимание арбитра.

Чем занимаются игроки "Халла" во время матча с "Ноттингем Форест"?

Убирают из штрафной теннисные мячи ?

Такая акция протеста фанатов "Халла" pic.twitter.com/p88fLMW2PF — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 28 октября 2017 г.

Важная деталь: во время паузы на очистку штрафной фанаты «Халла» скандировали имя и фамилию главного тренера команды. Они подчеркивают, что полностью поддерживают Леонида Слуцкого.

Поддержать тренера должны были не только болельщики, но и футболисты. Но игроки почему-то решили в матче с двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) расслабиться. Первый пропущенный мяч — коллективная ошибка опорных полузащитников и центральных защитников, которые нанялись в эскорт для нападающего «Ноттингема» Доуэлла. Удар — выдающийся. Но вряд ли Слуцкий им любовался.

АНТИГЕРОЙ МЕЙЛЕР

В перерыве Слуцкий заменил безынициативных Грощицки и Хенриксена (позиция «десятки» норвежцу все-таки не подходит), на Ирвайна и Тораля, но последний не отыграл и десяти минут — держась за колено, расстроенный испанец ушел с поля. К сожалению, здоровье давно беспокоит воспитанника «Барселоны» — он уже четыре раза лежал на операционном столе.

Слуцкому пришлось рано использовать третью замену и выпускать на поле второго нападающего Дико. Из-за этого дополнительная нагрузка легла на ноги опорников — и они не справились. Снова забил Доуэлл, снова недоработал Мейлер, только-только отбывший дисквалификацию.

Надежду «Халлу» вернул 20-летний Боуэн. Да как! Полузащитник, открытый Слуцким в этом сезоне, забил превосходный гол с угла штрафной в дальнюю «девятку».

Роскошный гол Боуэна "Ноттингему". Слуцкий рад! pic.twitter.com/LUYdXDGgbP — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 28 октября 2017 г.