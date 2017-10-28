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22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игуаин выбил сотню. И уволил Монтеллу?

«Ювентус» спокойно расправился с «Миланом».

Источник: Спорт-Экспресс

СУДЬБА БОНУЧЧИ

Три месяца назад, когда новый «Милан» сводил футбольный мир с ума колоссальными тратами, афиша этого матча рисовалась совершенно в других, более ярких и торжественных, красках. Тогда, жарким трансферным летом, казалось, что красно-черные после стольких лет собственных неудач и гегемонии туринского клуба смогут в первом же сезоне стать полноценным конкурентом в битве за золото и смотреть на «Ювентус» как на равного. А уж главная история этого октябрьского сражения, выход на поле Бонуччи против бывшей команды, с удовольствием смаковалась уже в июле, сразу после резонансного перехода.

Увы, проверку временем первоначальная афиша не прошла. «Милан», пусть и напичканный дорогостоящими новичками, пока не успел превратиться в боевой и уверенный в себе коллектив, проиграл на старте сезона всем серьезным соперникам и погряз в нестабильности, из-за чего под Винченцо Монтеллой быстро зашаталось тренерское кресло. И трудно сказать, вывел бы он вообще команду на этот матч, не случись посреди недели разгромной победы над скромным «Кьево», которая разбавила череду неудач и послужила хотя бы каким-то глотком уверенности.

А самой интересной истории — противостояния Бонуччи и «Ювентуса» — мы лишились досрочно. 30-летний центральный защитник в позапрошлом туре схлопотал удаление за удар соперника в лицо, что повлекло двухматчевую дисквалификацию. «Это судьба», — только и оставалось в философской манере отреагировать Леонардо после вердикта итальянского дисциплинарного комитета, а в субботу усесться на трибуне.

70 МИЛЛИОНОВ НА ПОЛЕ ИЗ 200

Впрочем, как справедливо заметили многие, отсутствие Бонуччи сейчас может не ослабить, а только усилить «Милан», поскольку с новой обстановкой и давлением опытный футболист не справляется, и вреда от него на поле было до сих намного больше, чем пользы. А интерес к матчу оказался невероятно высоким и без всяких дополнительных интриг: все билеты были проданы заранее, «Сан-Сиро» погрузился в аншлаг, а ТВ-картинка, согласно данным итальянских СМИ, в режиме прямого эфира передавалась в 200 стран для несколько сотен миллионов зрителей. Приехал в Милан из Ниццы даже Балотелли!

Можно привести и другие любопытные цифры: из 200 миллионов евро, затраченных на трансферы летом, против «Ювентуса» в стартовом составе Монтелла задействовал лишь 70: Хакана Чалханоглу (22), Рикардо Родригеса (18), Билью (17), Кессье (8, аренда) и Калинича (5, аренда). О Бонуччи (42) мы написали выше, Конти (25) травмирован, а Андре Силва (38) и Мусаккьо (18) остались в запасе. Кроме того, отсутствовал лидер последних сезонов Бонавентура, выбывший на три недели.

У «Ювентуса» тоже имелись потери: Хеведес, Бенатиа, Пьяца и Стураро все еще вне заявки, Матюиди успел восстановиться, но выйти с первых минут не смог. Однако Массимилиано Аллегри имеет под рукой два едва ли не два равноценных состава, поэтому он мог позволить себе не ломать голову и не менять структуру игры.

КРОМЕ ЭМОЦИЙ — НИЧЕГО

Монтелла тоже не стал отказываться от расстановки с тремя центральными защитниками. Но вот о сыгранности в линии обороны, с Родригесом в середине и Борини с Абате в роли бровочников, он мог лишь мечтать.

Матч полностью подтвердил, что «Милану», да еще и в таком состоянии, слишком рано играть с грандами. Все, что он смог предложить «Ювентусу», — стартовый наскок, в котором было больше эмоций, чем организованности и четкого понимания собственного плана.

Чемпион без видимого труда отразил все попытки хозяев открыть счет, грамотно обезвредил Сусо и Чалханоглу, позволял сопернику перекатывать мяч лишь в районе центрального круга и без всякой скорости, а у своей штрафной навязывал плотную опеку и жесткие единоборства. В результате моментов красно-черные почти не имели, несмотря на все потуги. До 45-й минуты «Милан» сподобился на один жалкий удар в створ в исполнении Сусо, причем ту попытку со средней дистанции и ударом нельзя было назвать — мяч еле-еле докатился до рук Буффона.

ГОНСАЛО ЗАБИЛ 100-й. А ПОТОМ И 101-й

«Ювентус» тоже не плел кружевные комбинации и не расстреливал каждую минуту чужие ворота, он вообще почти отказался от игры первым номером и отлично себя чувствовал, облачившись в контратакующий наряд. За первый тайм «Старая синьора» нанесла два точных удара: первый, от Дибалы, отразил Доннарумма, а второй, в исполнении Игуаина, стал уже результативным. Получив передачу из глубины от все того же Дибалы, аргентинский форвард уложил мяч в дальний угол. И забил тем самым свой 100-й гол в серии А.

Во втором тайме Гонсало (причем со второй же попытки, показав 100-процентный КПД) забил и 101-й, досрочно похоронив надежды «Милана» в этом матче. Глядя на то, как легко гости забивают и как спокойно обороняются, можно было еще раз ощутить всю огромную разницу между двумя соперниками. Она, собственно, наглядно отражается в таблице: «Ювентус» набрал 28 очков, догнал «Наполи» и расположился на втором месте, красно-черные же с 16 баллами пребывают на жалкой 8-й позиции, а после этого тура упадут еще ниже.

У «Милана» была лишь одна возможность спасти этот матч — в самом конце первого тайма, еще при счете 0:1, Калинич с метра умудрился попасть в перекладину, а не в ворота. Больше таких моментов красно-черные не получали, поэтому и списывать неудачу на один конкретный эпизод будет лукавством. Команда Монтеллы по-прежнему несостоятельна в играх с сильными клубами, у нее по-прежнему нет понятного футбола, а, значит, к главному тренеру есть огромное количество вопросов. И никакая разгромная победа над «Кьево» в предыдущем туре оправданием служить не может.

Милан 0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
28.10.2017, 19:00 основной раунд: 11-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (П. Дибала) 23′
9 Гонсало Игуаин (К. Асамоа) 63′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Алессио Романьоли 13
90+1′ Кристиан Сапата 17
Рикардо Родригес 68
Фабио Борини 11
Никола Калинич 7
Хесус Хоакин Сусо 8
32′ Франк Кессье 79
61′ Иньяцио Абате 20
Мануэль Локателли 73
77′ Хакан Чалханоглу 10
Андре Силва 9
61′ Лукас Билья 21
Лука Антонелли 31
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
24 Даниэле Ругани
7 Хуан Куадрадо
17 Марио Манджукич
10 Пауло Дибала
9 Гонсало Игуаин
5 Миралем Пьянич
26 Штефан Лихтштайнер 65′
15 Андреа Барцальи
22 Квадво Асамоа 71′
12 Алекс Сандру
6 Сами Хедира 81′
14 Блэз Матюиди
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
5 Угловые 6
21 Фолы 10
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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