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«Вильярреал» с Черышевым отобрал очки у «Атлетико»
«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 10-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 10-го тура чемпионата Испании.
Мадридцы занимают четвертое место в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения (5 побед и 5 ничьих). «Вильярреал» идет пятым.
В составе «Вильярреала» на 76-й минуте появился российский полузащитник Денис Черышев.
|Атлетико
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Вильярреал
|Диего Симеоне
|Хавьер Кальеха
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)