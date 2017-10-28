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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вильярреал» с Черышевым отобрал очки у «Атлетико»

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

Источник: AFP 2017

Мадридцы занимают четвертое место в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения (5 побед и 5 ничьих). «Вильярреал» идет пятым.

В составе «Вильярреала» на 76-й минуте появился российский полузащитник Денис Черышев.

Атлетико 1:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
28.10.2017, 19:30 основной раунд: 10-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Хавьер Кальеха
Голы
61′ Анхель Корреа (А. Гризманн) 11
9 Карлос Бакка (Самуэль Кастильехо) 81′
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
Хуанфран 20
Томас Партей 5
Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
Антуан Гризманн 7
Анхель Корреа 11
75′ Кевин Гамейро 21
Лусиано Вьетто 17
25 Мариано Дамиан Барбоса
2 Перес Марио Гаспар
3 Соберон Альваро Гонсалес 85′
6 Виктор Руис
14 Мануэль Тригерос 25′
16 Родриго Эрнандес
9 Карлос Бакка 79′
17 Седрик Бакамбу 55′
11 Коста Хорда Хауме 69′
22 Антонио Рукавина
8 Пабло Форнальс 76′
7 Денис Черышев
20 Роберто Сориано 60′
10 Самуэль Кастильехо
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
11 Угловые 6
13 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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