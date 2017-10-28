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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» в большинстве победила «РБ Лейпциг» и возглавила таблицу Бундеслиги

«Бавария» победила «РБ Лейпциг» в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Уже на 13-й минуте гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Вилли Орбан. Мюнхенцы быстро воспользовались численным преимуществом — на 19-й минуте счёт в матче открыл Хамес Родригес. На 38-й минуте Роберт Левандовски забил второй гол и закрепил победу хозяев.

«Бавария» набрала 23 очка и вышла на первое место в таблице Бундеслиги, обогнав дортмундскую «Боруссию» (20). «РБ Лейпциг» (19) — третий.

Стоит также отметить, что «Бавария» обновила клубный рекорд на стадионе «Альянц-Арена», не проиграв в 27 подряд матче на этом стадионе. Абсолютный рекорд — 33 матча без поражений на домашнем поле — был установлен мюнхенцами на предыдущем стадионе («Олимпиаштадион»), в период с 2001 по 2003 год.

Бавария 2:0
Первый тайм: 2:0
РБ Лейпциг
28.10.2017, 19:30 основной раунд: 10-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Ральф Хазенхюттль
Голы
19′ Хамес Родригес (А. Роббен) 11
38′ Роберт Левандовски (Хави Мартинес) 9
Составы
Свен Ульрайх 26
Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Джером Боатенг 17
Давид Алаба 27
82′ Тиагу Алькантара 6
Хамес Родригес 11
Себастьян Руди 19
86′ Арьен Роббен 10
Корантен Толиссо 24
84′ Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
45′ Роберт Левандовски 9
Артуро Видаль 23
32 Петер Гулачи
4 Вилли Орбан 13′
5 Дайот Упамекано
16 Лукас Клостерманн
23 Марсель Хальстенберг
8 Наби Кейта
31 Диего Демме
9 Юссуф Поульсен
7 Марсель Забитцер 45′
17 Арминду Брума
10 Эмиль Форсберг 62′
27 Конрад Лаймер
11 Тимо Вернер 22′
6 Ибраима Конате
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
23 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
11 Угловые 1
7 Фолы 9
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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