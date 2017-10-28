Минское «Динамо» разгромило «Ислочь», БАТЭ не смог одолеть футболистов «Нафтана» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» доминировали хозяева и на 37-й минуте Мирко Иванич открыл счет. Картина игры не изменилась и после перерыва, с той лишь разницей, что борисовчане не сумели увеличить свое преимущество. Более того, за 3 минуты до финального свистка они получили гол в свои ворота, когда арбитр Евгений Наумов назначили очень спорный пенальти, который реализовал Захар Волков. В оставшееся время борисовчане много атаковали, но результат не изменился — 1:1. Новополочане по-прежнему остаются на последнем, 16-м месте в турнирной таблице и уже практически не имеют шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.