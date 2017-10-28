Минское «Динамо» разгромило «Ислочь», БАТЭ не смог одолеть футболистов «Нафтана» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» доминировали хозяева и на 37-й минуте Мирко Иванич открыл счет. Картина игры не изменилась и после перерыва, с той лишь разницей, что борисовчане не сумели увеличить свое преимущество. Более того, за 3 минуты до финального свистка они получили гол в свои ворота, когда арбитр Евгений Наумов назначили очень спорный пенальти, который реализовал Захар Волков. В оставшееся время борисовчане много атаковали, но результат не изменился — 1:1. Новополочане по-прежнему остаются на последнем, 16-м месте в турнирной таблице и уже практически не имеют шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.
Футболистов БАТЭ вновь обошел их основной конкурент минское «Динамо», разгромившее еще одного аутсайдера «Ислочь» со счетом 5:1. В составе минчан голы забивали Александр Нойок, Антон Сарока, Александр Сачивко, Дмитрий Хлебас и Владимир Хващинский.
Лидер первенства солигорский «Шахтер» накануне переиграл у себя дома гостей из могилевского «Днепра» — 2:1.
Футболисты «Гомеля» на своем поле разошлись миром с «Городеей» — 0:0, а «Слуцк» был сильнее столичного клуба «Крумкачы» — 2:0.
Положение в лидирующей группе таково: «Шахтер» — 62 очка (разница мячей — 45−16), «Динамо» — 59 (39−14), БАТЭ — 58 (45−16).
Заключительные встречи 27-го тура пройдут в воскресенье, 29 октября: «Славия» (Мозырь) — «Витебск», «Минск» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».