«Арсенал» обыграл «Суонси» в 800-м матче Арсена Венгера в чемпионате Англии

В составе победителей забитыми мячами отметились Сеад Колашинац (51-я минута) и Аарон Рэмси (58). У проигравших отличился Сэм Клукас (22).
Для главного тренера лондонской команды Арсена Венгера этот матч стал 800-м в чемпионатах Англии. По этому показателю 68-летний француз занимает второе место, уступая бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» шотландцу Алексу Фергюсону (810).
В турнирной таблице «Арсенал» занимает четвертое место, набрав 19 очков, «Суонси» с восемью очками идет 17-м. В следующем туре «Арсенал» 5 ноября в гостях сыграет с «Манчестер Сити», «Суонси» днем ранее примет «Брайтон».
Также в субботу идущий на лидирующей позиции «Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:2 и сохранил отрыв в пять очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед». В других матчах «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 2:2, сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» — 3:0, «Сток» одержал победу над «Уотфордом» — 1:0.