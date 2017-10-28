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19:17 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Суонси» в 800-м матче Арсена Венгера в чемпионате Англии

ТАСС, 28 октября. «Арсенал» одержал волевую победу над «Суонси» со счетом 2:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AP 2017

В составе победителей забитыми мячами отметились Сеад Колашинац (51-я минута) и Аарон Рэмси (58). У проигравших отличился Сэм Клукас (22).

Для главного тренера лондонской команды Арсена Венгера этот матч стал 800-м в чемпионатах Англии. По этому показателю 68-летний француз занимает второе место, уступая бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» шотландцу Алексу Фергюсону (810).

В турнирной таблице «Арсенал» занимает четвертое место, набрав 19 очков, «Суонси» с восемью очками идет 17-м. В следующем туре «Арсенал» 5 ноября в гостях сыграет с «Манчестер Сити», «Суонси» днем ранее примет «Брайтон».

Также в субботу идущий на лидирующей позиции «Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:2 и сохранил отрыв в пять очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед». В других матчах «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 2:2, сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» — 3:0, «Сток» одержал победу над «Уотфордом» — 1:0.

Арсенал 2:1
Первый тайм: 0:1
Суонси
28.10.2017, 17:00 основной раунд: 10-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Пол Клемент
Голы
51′ Сеад Колашинац (М. Езил) 31
58′ Аарон Рэмси (С. Колашинац) 8
17 Сэмюэл Клукас (Т. Абрахам) 22′
Составы
Петр Чех 33
Пер Мертесакер 4
Лоран Косьельни 6
Начо Монреаль 18
Эктор Бельерин 24
Аарон Рэмси 8
Месут Езил 11
Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
78′ Сеад Колашинац 31
Роб Холдинг 16
81′ Александр Ляказетт 9
Оливье Жиру 12
1 Лукаш Фабяньски
6 Алфи Моусон
26 Кайл Нотон
33 Федерико Фернандес
4 Ки Сон Ен
8 Лерой Фер
17 Сэмюэл Клукас
10 Тэмми Абрахам
5 Майк ван дер Хорн 82′
12 Натан Дайер
14 Том Кэрролл 84′
62 Оливер Макберни
18 Джордан Айю 81′
11 Лусиано Нарсингх
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 2
5 Угловые 2
9 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
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