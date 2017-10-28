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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» переиграл «Вест Бромвич», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Вест Бромвич Альбион» (3:2).

Источник: Reuters

Голами в составе «горожан» отметились Лерой Зане, Фернандиньо и Рахим Стерлинг, за «дроздов» забивали Джей Родригес и Мэтт Филлипс.

«Ливерпуль», соперник «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, на своём поле разгромил «Хаддерсфилд Таун» (3:0) благодаря голам Дэниела Старриджа, Роберто Фирмино и Жоржиньо Вейналдума, которые были забиты во втором тайме. Красные могли выйти вперёд ещё в первой половине игры, но Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Суонси» (2:1) в 800-м матче Арсена Венгера в АПЛ. После первого тайма «лебеди» вели в счёте благодаря мячу Сэма Клукаса, но во второй половине игры голы Зеада Колашинаца и Аарона Рэмси принесли «канонирам» три очка.

В других матчах тура «Вест Хэм Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а «Сток Сити» одолел «Уотфорд» (1:0).

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