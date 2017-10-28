Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве проиграла «Ганноверу» в матче чемпионата Германии
ТАСС, 28 октября. «Ганновер» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 28 октября. «Ганновер» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Жонатас (20-я минута, с пенальти), который ранее выступал за казанский «Рубин», Ихлас Бебу (40, 86) и Феликс Клаус (60). У проигравших отличились
В турнирной таблице «Боруссия» продолжает лидировать, набрав 20 очков, «Ганновер» с 18 очками идет пятым. Ближайшие преследователи дортмундского клуба, «Бавария» и «Лейпциг», свой матч проведут позднее в субботу.
В следующем туре «Боруссия» примет «Баварию», «Ганновер» в гостях сыграет с «Лейпцигом». Обе встречи пройдут 4 ноября.
Результаты других встреч игрового дня:
«Байер» — «Кельн» — 2:1;.
«Герта» — «Гамбург» — 2:1;.
«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 1:3;.
«Шальке» — «Вольфсбург» — 1:1.
|Ганновер-96
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4:2
Первый тайм: 2:1
|Боруссия Д
|Андре Брайтенрайтер
|Петер Бос
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|13
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|10
|9
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Патрик Иттрих (Германия)