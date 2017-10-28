Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве проиграла «Ганноверу» в матче чемпионата Германии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Челси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Вильярреал0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов1
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо0
Монако2
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д1
Сталь Д1
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал2
Суонси1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас2
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд0
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион2
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Боруссия М3
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-964
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Кельн1
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Леганес
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки2
Кубань1
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес1
Валенсия2
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сборная России по гандболу разгромила Финляндию в отборе ЧМ
«Манчестер Сити» победил, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
19:00 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве проиграла «Ганноверу» в матче чемпионата Германии

ТАСС, 28 октября. «Ганновер» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Жонатас (20-я минута, с пенальти), который ранее выступал за казанский «Рубин», Ихлас Бебу (40, 86) и Феликс Клаус (60). У проигравших отличились Дан-Аксель Загаду (27) и Андрей Ярмоленко (52). На 59-й минуте Загаду получил красную карточку. «Боруссия» не может победить в первенстве страны на протяжении трех матчей.

В турнирной таблице «Боруссия» продолжает лидировать, набрав 20 очков, «Ганновер» с 18 очками идет пятым. Ближайшие преследователи дортмундского клуба, «Бавария» и «Лейпциг», свой матч проведут позднее в субботу.

В следующем туре «Боруссия» примет «Баварию», «Ганновер» в гостях сыграет с «Лейпцигом». Обе встречи пройдут 4 ноября.

Результаты других встреч игрового дня:

«Байер» — «Кельн» — 2:1;.

«Герта» — «Гамбург» — 2:1;.

«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 1:3;.

«Шальке» — «Вольфсбург» — 1:1.

Ганновер-96 4:2
Первый тайм: 2:1
Боруссия Д
28.10.2017, 16:30 основной раунд: 10-й тур HDI-Arena (AWD-Arena)
Главные тренеры
Андре Брайтенрайтер Петер Бос
Голы
20′ Кристиан Жонатас 9
40′ Илас Бебу (К. Жонатас) 13
60′ Феликс Клаус 11
86′ Илас Бебу (М. Харник) 13
2 Дан-Аксель Загаду 27′
9 Андрей Ярмоленко 52′
Составы
80′ Филипп Чаунер 1
Юлиан Корб 4
Салиф Сане 20
Маттиас Острцолек 22
Оливер Зорг 25
Вальдемар Антон 31
Марвин Бакалорц 6
Пирмин Швеглер 27
75′ Феликс Клаус 11
Мартин Харник 14
67′ 80′ Кристиан Жонатас 9
Никлас Фюллкруг 24
90′ Илас Бебу 13
Себастьян Майер 10
38 Роман Бюрки
2 Дан-Аксель Загаду 59′
5 Марк Бартра
25 Сократис Папастатопулос
29 Марсель Шмельцер
10 Марио Гетце
22 Кристиан Пулишич
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
8 Нури Шахин 66′
13 Рафаэл Геррейру
27 Гонсало Кастро 45′
23 Синдзи Кагава
9 Андрей Ярмоленко 74′
21 Андре Шюррле
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
5 Угловые 6
17 Фолы 10
9 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ганновер-96
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Олимпийский саммит одобрил желание МОК решить вопрос участия россиян в ОИ-2018 в декабре
Габрелянов опроверг информацию о приглашении Джоркаеффа на пост главного тренера "Арарата"
МЮ прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Тоттенхэма»
Шайба Радулова принесла «Далласу» волевую победу над «Калгари»
Сборная России по гандболу разгромила Финляндию в отборе ЧМ
«Манчестер Сити» победил, «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
«Ростов» — «Спартак»: Паршивлюк впервые сыграет против красно-белых
«Милан» и «Ювентус» определились со стартовыми составами
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь