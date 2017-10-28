«Слуцк» победил «Крумкачоў» в матче чемпионата Беларуси

В первом из них футболисты «Слуцка» принимали на своем поле минских «Крумкачоў» и победили со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, зато сразу после перерыва Дмитрий Юсов открыл счет, а на исходе часа игрового времени окончательный результат установил Виталий Кибук. Столичные «Крумкачы» не выигрывали с 20 августа, когда они сенсационно победили в гостях борисовский БАТЭ (3:2). После этого «вороны» трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.