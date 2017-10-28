«Слуцк» победил «Крумкачоў» в матче чемпионата Беларуси
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них футболисты «Слуцка» принимали на своем поле минских «Крумкачоў» и победили со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, зато сразу после перерыва Дмитрий Юсов открыл счет, а на исходе часа игрового времени окончательный результат установил Виталий Кибук. Столичные «Крумкачы» не выигрывали с 20 августа, когда они сенсационно победили в гостях борисовский БАТЭ (3:2). После этого «вороны» трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Накануне лидер первенства солигорский «Шахтер» одолел на своем поле могилевский «Днепр» — 2:1 и набрал 62 очка. Основные конкуренты «Шахтера» свои встречи проводят сегодня. Идущий вторым БАТЭ (57 очков) на поле «Борисов-Арены» примет главного неудачника турнира новополоцкий «Нафтан», а минское «Динамо» (56) сыграет в гостях у еще одного аутсайдера турнира «Ислочи». Также сегодня «Гомель» принимает «Городею».
Этот тур завершится тремя воскресными поединками: «Минск» — «Неман», «Славия» — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».