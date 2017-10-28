«Слуцк» победил «Крумкачоў» в матче чемпионата Беларуси

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо0
Монако0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шахтер Д1
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал0
Суонси1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас0
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд0
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион1
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта2
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм1
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-041
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-963
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер2
Кельн1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки2
Кубань1
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Леганес
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
МЮ прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Тоттенхэма»
Шайба Радулова принесла «Далласу» волевую победу над «Калгари»
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
17:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Слуцк» победил «Крумкачоў» в матче чемпионата Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В первом из них футболисты «Слуцка» принимали на своем поле минских «Крумкачоў» и победили со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, зато сразу после перерыва Дмитрий Юсов открыл счет, а на исходе часа игрового времени окончательный результат установил Виталий Кибук. Столичные «Крумкачы» не выигрывали с 20 августа, когда они сенсационно победили в гостях борисовский БАТЭ (3:2). После этого «вороны» трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Накануне лидер первенства солигорский «Шахтер» одолел на своем поле могилевский «Днепр» — 2:1 и набрал 62 очка. Основные конкуренты «Шахтера» свои встречи проводят сегодня. Идущий вторым БАТЭ (57 очков) на поле «Борисов-Арены» примет главного неудачника турнира новополоцкий «Нафтан», а минское «Динамо» (56) сыграет в гостях у еще одного аутсайдера турнира «Ислочи». Также сегодня «Гомель» принимает «Городею».

Этот тур завершится тремя воскресными поединками: «Минск» — «Неман», «Славия» — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».

Друзья Питта назвали его брак с Джоли 12 годами ада
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября
МЮ прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Тоттенхэма»
Шайба Радулова принесла «Далласу» волевую победу над «Калгари»
Лимитные оковы. Как «Спартаку» преодолеть нехватку россиян
Погорилая вернулась после кошмара
Догнать Гвардьолу вообще реально? Анонс 10-го тура АПЛ
Футболисты сборной Бразилии заняли третье место на юношеском ЧМ
Тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь