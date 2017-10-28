Моуринью заявил, что в будущем хотел бы тренировать национальную сборную

Португальский специалист в качестве клубного тренера побеждал в чемпионатах Португалии (с «Порту»), Англии (с лондонским «Челси»), Италии (с миланским «Интером»), Испании (с мадридским «Реалом»), выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером».

«В моей карьере наступит момент, когда я предпочту более аналитическую работу. Готовить за закрытыми дверями команду, которая проводит меньше матчей. После стольких лет в футболе я хотел бы получить опыт (работы с командой) на чемпионате мира или Европы», — сказал Моуринью, которого цитирует ESPN.