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11:22 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Касильяс потерял место в основе «Порту» из-за плохой работы на тренировках

ТАСС, 28 октября. Испанский вратарь футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс потерял место в основном составе команды из-за недостаточно усердной работы на тренировках. Об этом сообщил главный тренер клуба Сержиу Консейсау, слова которого приводит «Газета.Ru» со ссылкой на газету Marca.

Источник: Reuters

36-летний голкипер не выходил на поле в последних четырех матчах команды.

«Мы разговаривали с Касильясом. Он хотел узнать, почему потерял место в стартовом составе, а я объяснил, что это произошло в связи с его работой на тренировках в последние две недели. На мой взгляд, он не выполнял тот высокий объем работы, который должен выполнять», — сказал Консейсау.

«Я должен принимать свои решения последовательно, вне зависимости от того, как зовут игрока. В противном случае потеряю контроль над командой. Я не могу закрыть глаза на то, что игрок 15 дней на тренировках не выполняет мои требования, и Икер это понимает», — добавил специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.

В чемпионате Португалии «Порту» с 25 очками занимает второе место.

Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году из испанского «Реала», воспитанником которого он является. В составе мадридского клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира — 2010 и дважды чемпионат Европы (2008, 2012).

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