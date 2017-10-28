Догнать Гвардьолу вообще реально?

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«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ПРОИГРАЕТ

Это не прогноз на матч с «Вест Бромвичем», а мысль, озвученная самим Пепом Гвардьолой перед игрой. «Манчестер Сити» сминает всех с пути и на данный момент считается главным фаворитом чемпионата у букмекеров. Да и вообще у всех. Но Гвардьола не спешит провозглашать свою команду чемпионом. Перед матчем ему задали вопрос о том, может ли «Сити» протянуть весь чемпионат без поражений. Гвардьола был краток: «Этого не может случиться».

В гостях у «Вест Бромвича» «горожанам» завершение беспроигрышной серии едва ли грозит. «Сити» выиграл 12 последних матчей с «дроздами». К тому же, «Вест Бромвич» не побеждает уже восемь встреч подряд.

ТРУДНОВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА «ШПОР»

«Я знаю, о чем вы хотите спросить, — сыграл на опережение Жозе Моуринью на пресс-конференции. — Но я не буду говорить о Кейне. В таком случае, надо вспомнить и о Погба, Рохо, Кэррике и Ибрагимовиче».

Португалец последователен (хотя бы сейчас): пару недель назад он признался, как его раздражают разговоры о травмах, и на этот раз тоже решил умолчать о них.

Не важно, что на этот раз повреждение получил не абы кто, а лучший бомбардир премьер-лиги и главная звезда «Тоттенхэма» Кейн. Форвард не успел восстановиться от небольшой травмы, полученной неделю назад, так что «шпорам» на «Олд Траффорд» придется обойтись без него. А победить будет трудно: «Тоттенхэм» проиграл в гостях у «МЮ» в 20 из 25 матчей премьер-лиги.

КОНТЕ СКВЕРНОСЛОВИТ

«Челси» на старте сезона буксует, а на Антонио Конте снова обрушилась атака прессы. На неделе газета The Times (вот от кого никто не ожидал) опубликовала информацию, что якобы футболисты синего клуба устали от насыщенных тренировок итальянца. Именно это они и считают причиной многочисленных травм. Конте, услышав вопрос об этом, не стал церемониться с журналистами: «Вокруг нас все время крутится много чуши (Конте употребил непечатное выражение). С другими тренерами творилось то же самое. Журналисты пытаются создать проблемы между мной и игроками, но если кто-то продолжит об этом писать, то я дам ответ. Я отлично умею отвечать на такие вопросы».

Лучший ответ на эти вбросы — результат. «Челси» нужна победа в матче с «Борнмутом». Лондонцы не выигрывали два матча подряд с августа — разве это нормально для действующего чемпиона?

КЛОПП ПРОТИВ СВОЕГО ДВОЙНИКА

Манчестерский автобус «Ливерпуль» не протаранил — игра с «МЮ» завершилась нулевой ничьей. В субботу — автобус в другом кузове. Автобус, переехавший другой автобус. «Мы должны снова обрести уверенность, играть смелее, — твердил Юрген Клопп. — “Хаддерсфилд” умеет хорошо обороняться и контратаковать. В игре с “МЮ” эта команда припарковала автобус и победила. Думаю, и в матче с нами он сыграет так же».

Эта игра — еще и встреча двух больших друзей. Клопп и Дэвид Вагнер долгое время работали вместе в Германии, а теперь соперничают в Англии. У немецких тренеров настолько крепкая дружба, что они даже выглядят почти одинаково.