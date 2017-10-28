Главный тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе

«Игроки знают о моих правилах, установленных нормах поведения и то, что я требую от них всегда выкладываться на сто процентов на тренировках. Мы разговаривали с Касильясом. Он хотел узнать, почему потерял место в стартовом составе, а я объяснил, что это произошло в связи с его работой на тренировках в последние две недели. На мой взгляд, он не выполнял тот высокий объём работы, который должен выполнять. Я должен принимать свои решения последовательно, вне зависимости от того, как зовут игрока. В противном случае, потеряю контроль над командой. Я не могу закрыть глаза на то, что игрок 15 дней на тренировках не выполняет мои требования, и Икер это понимает», — цитирует Консейсау Marca.