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01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал тот факт, что 36-летний голкипер команды Икер Касильяс потерял место в стартовом составе команды.

Источник: AFP 2017

«Игроки знают о моих правилах, установленных нормах поведения и то, что я требую от них всегда выкладываться на сто процентов на тренировках. Мы разговаривали с Касильясом. Он хотел узнать, почему потерял место в стартовом составе, а я объяснил, что это произошло в связи с его работой на тренировках в последние две недели. На мой взгляд, он не выполнял тот высокий объём работы, который должен выполнять. Я должен принимать свои решения последовательно, вне зависимости от того, как зовут игрока. В противном случае, потеряю контроль над командой. Я не могу закрыть глаза на то, что игрок 15 дней на тренировках не выполняет мои требования, и Икер это понимает», — цитирует Консейсау Marca.

Порту
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