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23:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: Кажется, «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии уже в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне может убить интригу в чемпионской гонке английской Премьер-лиги уже в начале следующего года.

Источник: Reuters

Журналист спросил у Клоппа: «Два последних чемпиона Англии играли скорее в оборонительный и контратакующий футбол, чем в атакующий. Как вы считаете, может ли английскую Премьер-лигу выиграть команда, играющая в атакующий футбол?».

«Спросите, что об этом думает «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола. Кажется, что они станут чемпионами уже в январе.

Дело не в том, чтобы играть одним или другим способом. Всё дело заключается в том, чтобы играть правильным образом для конкретной команды. При этом надо уважать всех остальных соперников, команды которых тоже проделывают хорошую работу, — сказал наставник «Ливерпуля» в интервью SFR Sport.

«Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ, который состоялся 9 сентября, разгромил «Ливерпуль» со счётом 5:0. Команда Хосепа Гвардиолы с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице, а мерсисайдцы (13) находятся на девятой строчке.

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