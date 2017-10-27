Клопп: Кажется, «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии уже в январе

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Журналист спросил у Клоппа: «Два последних чемпиона Англии играли скорее в оборонительный и контратакующий футбол, чем в атакующий. Как вы считаете, может ли английскую Премьер-лигу выиграть команда, играющая в атакующий футбол?».

«Спросите, что об этом думает «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола. Кажется, что они станут чемпионами уже в январе.

Дело не в том, чтобы играть одним или другим способом. Всё дело заключается в том, чтобы играть правильным образом для конкретной команды. При этом надо уважать всех остальных соперников, команды которых тоже проделывают хорошую работу, — сказал наставник «Ливерпуля» в интервью SFR Sport.