Солигорский «Шахтер» сохранил лидерство в чемпионате Беларуси

Сегодняшний домашний поединок для лидеров национального первенства не стал легкой прогулкой. На 35-й минуте игры Эдгар Олехнович открыл счет, а незадолго до перерыва Владислав Гевлич восстановил равновесие. Во втором тайме хозяева продолжали атаковать, и за 15 минут до финального свистка Томислав Киш забил победный гол — 2:1 в пользу «Шахтера». После этой виктории в активе команды Марека Зуба стало 62 очка.
Основные конкуренты «Шахтера» свои встречи проведут 28 октября. Идущий вторым борисовский БАТЭ (57 очков) примет на своем поле главного неудачника турнира новополоцкий «Нафтан», а минское «Динамо» (56) сыграет в гостях у еще одного аутсайдера турнира «Ислочи». В субботу состоятся еще два матча: «Слуцк» — «Крумкачы» и «Гомель» — «Городея».
Игровая программа тура завершится тремя встречами в воскресенье, 29 октября: «Минск» — «Неман», «Славия» — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».