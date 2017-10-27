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21:05 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» сохранил лидерство в чемпионате Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили могилевский «Днепр» в стартовом матче 27-го тура и сохранили лидерство в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний домашний поединок для лидеров национального первенства не стал легкой прогулкой. На 35-й минуте игры Эдгар Олехнович открыл счет, а незадолго до перерыва Владислав Гевлич восстановил равновесие. Во втором тайме хозяева продолжали атаковать, и за 15 минут до финального свистка Томислав Киш забил победный гол — 2:1 в пользу «Шахтера». После этой виктории в активе команды Марека Зуба стало 62 очка.

Основные конкуренты «Шахтера» свои встречи проведут 28 октября. Идущий вторым борисовский БАТЭ (57 очков) примет на своем поле главного неудачника турнира новополоцкий «Нафтан», а минское «Динамо» (56) сыграет в гостях у еще одного аутсайдера турнира «Ислочи». В субботу состоятся еще два матча: «Слуцк» — «Крумкачы» и «Гомель» — «Городея».

Игровая программа тура завершится тремя встречами в воскресенье, 29 октября: «Минск» — «Неман», «Славия» — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».

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