Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
28.10
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
28.10
Химки
Кубань
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Пример из чемпионата Казахстана-2008. Почему у «Кайрата» еще остаются шансы на «золото»

За два тура до завершения казахстанской премьер-лиги алматинский «Кайрат» отстает от лидирующей «Астаны» на четыре очка. Шансы отыграть этот гандикап у алматинского клуба невысокие, однако примеры футбольного чуда подтверждают, что это возможно. Подробнее — в материале Vesti.kz.

В истории чемпионата Казахстана были два сезона, в которых команда в заключительных матчах отыгрывала отставание от лидера. В 2008 году за три тура до финиша «Актобе» опережал «Тобол» на четыре очка, однако затем сыграл вничью с «Экибастузом» и с вылетевшим «Энергетиком-2». Костанайский клуб воспользовался осечками, по очереди обыграв «Жетысу», «Мегаспорт» и прямого конкурента за серебряные медали «Иртыш».

В итоге после 30 туров обе команды набрали по 67 очков. По регламенту в Алматы был сыгран золотой матч, в котором «Актобе» все-таки взял верх над «Тоболом» (1:1, по пенальти 4:2).

28-й тур: «Тобол» — «Мегаспорт» 6:1, «Кайсар» — «Актобе» 0:0.
29-й тур: «Тобол» — «Жетысу» 3:0. «Актобе» — «Экибастуз» 1:0
30-й тур: «Тобол» — «Иртыш» 2:1. «Актобе» — «Энергетик-2» 1:1.

Сегодня многие, глядя на турнирную таблицу, вспоминают чемпионат страны 2015 года. Тот сезон стал самым горьким для «кайратовцев». За четыре тура до завершения турнира алматинцы опережали «Астану» на четыре балла. Однако футболисты «Кайрата» упустили победу в матче с «Атырау» и проиграли в очной встрече со столичным клубом. В оставшихся двух турах обе команды одержали синхронные победы. В итоге «Кайрат» остановился на расстоянии одного очка от чемпионского титула.

Текущее положение положение дел ставит перед «Кайратом» сложнейшую задачу.

Вышеприведенные примеры демонстрируют, что даже мизерные шансы вполне могут принести команде успех. Для начала алматинскому клубу необходимо побеждать в столице. Дополнительный интерес матчу придает тот факт, что в этом году «Астане» не доводилось выигрывать у «Кайрата». Северяне дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

Напомним, что матч 32-го тура премьер-лиги «Астана» — «Кайрат» пройдет 28 октября на стадионе «Астана Арена» и начнется в 15:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также в этот день состоятся матчи «Акжайык» — «Кайсар», «Атырау» — «Тараз», «Шахтер» — «Тобол», «Окжетпес» — «Иртыш» и «Актобе» — «Ордабасы».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Пример из чемпионата Казахстана-2008. Почему у "Кайрата" еще остаются шансы на "золото"
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?
ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда
Новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА: стартовые составы команд
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь