Пример из чемпионата Казахстана-2008. Почему у «Кайрата» еще остаются шансы на «золото»

В истории чемпионата Казахстана были два сезона, в которых команда в заключительных матчах отыгрывала отставание от лидера. В 2008 году за три тура до финиша «Актобе» опережал «Тобол» на четыре очка, однако затем сыграл вничью с «Экибастузом» и с вылетевшим «Энергетиком-2». Костанайский клуб воспользовался осечками, по очереди обыграв «Жетысу», «Мегаспорт» и прямого конкурента за серебряные медали «Иртыш».

В итоге после 30 туров обе команды набрали по 67 очков. По регламенту в Алматы был сыгран золотой матч, в котором «Актобе» все-таки взял верх над «Тоболом» (1:1, по пенальти 4:2).

28-й тур: «Тобол» — «Мегаспорт» 6:1, «Кайсар» — «Актобе» 0:0.

29-й тур: «Тобол» — «Жетысу» 3:0. «Актобе» — «Экибастуз» 1:0

30-й тур: «Тобол» — «Иртыш» 2:1. «Актобе» — «Энергетик-2» 1:1.

Сегодня многие, глядя на турнирную таблицу, вспоминают чемпионат страны 2015 года. Тот сезон стал самым горьким для «кайратовцев». За четыре тура до завершения турнира алматинцы опережали «Астану» на четыре балла. Однако футболисты «Кайрата» упустили победу в матче с «Атырау» и проиграли в очной встрече со столичным клубом. В оставшихся двух турах обе команды одержали синхронные победы. В итоге «Кайрат» остановился на расстоянии одного очка от чемпионского титула.

Текущее положение положение дел ставит перед «Кайратом» сложнейшую задачу.

Вышеприведенные примеры демонстрируют, что даже мизерные шансы вполне могут принести команде успех. Для начала алматинскому клубу необходимо побеждать в столице. Дополнительный интерес матчу придает тот факт, что в этом году «Астане» не доводилось выигрывать у «Кайрата». Северяне дважды проиграли и один раз сыграли вничью.