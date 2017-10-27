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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»

Разбираемся в том, что теперь будет с чемпионатом Испании и его лидерами.

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ЧТО ПРОИСХОДИТ

В Испании сейчас сосуществуют две параллельные реальности — в одной из них, назовем ее каталонской, несколько часов назад была официально признана независимость Каталонии и объявлена Каталонская Республика, во второй, испанской, — применена статья 155 Конституции страны об отмене автономии Каталонии и введении в регионе прямого правления Центра (то есть, Мадрида). Важно понимать, что эти реальности, как и параллельные прямые — не пересекаются.

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Каталонская реальность — иллюзорна, испанская — вещественна. Непризнанный официальными властями референдум о независимости от Испании, состоявшийся в Каталонии 1 октября, мог и, возможно, даже должен был быть проведен — потому что право голоса является неотъемлемым правом человека. Но его результаты не могли и уж точно не должны были быть приняты как руководство к действию, как повод к появлению нового государства на карте Европы. Как бы этого ни хотела Каталония — это незаконно, это называется «поднятие восстания», которое в Испании наказывается тюремным сроком до 30 лет для его лидеров.

Каталонский парламент абсолютным большинством проголосовал за объявление независимости: 70 голосов «за», 10 — «против», 2 — не голосовали. Каталонская Республика — свершившийся факт, как минимум, на бумаге. Ближайшие дни покажут, как сильно друг с другом столкнутся эти две реальности — без столкновения, похоже, не обойтись, — а пока стоит еще раз обсудить, что теперь ждет испанский спорт и, в первую очередь, футбол.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ

Одностороннее признание независимости Каталонии не означает, что с завтрашнего же дня все команды, представляющие автономную область (будем пока называть ее по старинке), будут играть там, где захотят. Это очень долгий процесс, который требует одобрения и международного признания многих организаций, для которых пока не существует такой новой страны, как Республика Каталония.

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Хосеп Бартомеу, президент «Барселоны», не раз заявлял, что клуб собирается продолжить выступления в чемпионате Испании. Появление отдельной каталонской лиги возможно, но только в том случае, если ее признает ФИФА — то же относится и ко всем остальным видам спорта и соответствующим спортивным федерациям мятежного региона. Вопрос: как долго может длиться этот процесс? Ответ: годы, в некоторых случаях, по информации Marca — до 6 лет.

Никто не будет завтра же исключать «Барселону», «Эспаньол», «Жирону» или какую угодно другую команду из испанских чемпионатов, в которых они выступают. Все продолжится в том же ключе, что и в настоящий момент, как минимум, в ближайшие месяцы, пока не произойдет каких-либо изменений на законодательном уровне. Ла лига продолжит жить прежней жизнью.

А ЧТО, ЕСЛИ?..

Все может измениться в одном случае — если федерация футбола Каталонии официально присоединится к процессу признания декларации независимости. В этом случае все перевернется с ног на голову — все клубы, входящие в эту федерацию, окажутся за бортом любых испанских турниров, потому что закон о спорте не позволяет представителям других стран (за исключением Андорры) выступать в соревнованиях под испанским флагом. Впрочем, этот вариант маловероятен — президент каталонской футбольной федерации Андреу Субиес на днях заявил, что не собирается ни к чему присоединяться.

Если все же представить, что Субиес передумает, и каталонскую федерацию исключат из испанской, то пути назад не будет — правительство страны не будет делать исключений и, скорее всего, не станет менять закон, чтобы представители Каталонии вернулись под испанские знамена. Процесс признания футбольной федерации вновь образованного государства в кабинетах УЕФА и ФИФА растянется на годы, в течение которых ни каталонские команды, ни сборные не смогут выступать на международном уровне.

ИЗ ДВУХ РЕАЛЬНОСТЕЙ — ОДНУ

В Каталонии уже сжигают испанские паспорта и спускают с административных зданий испанские флаги. Но эта реальность, напомню, — иллюзорна. Очень скоро ей придется встретиться с другой, настоящей, и встреча эта, поверьте, не будет приятной. Потому что Испания даст жесткий ответ. Другого выхода у нее нет — реальность для всех должна быть одна.

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