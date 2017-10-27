Каталония объявила о независимости от Испании, «Барса» может покинуть ла лигу

Источник: AFP 2017

Всего в парламент региона входят 135 депутатов, однако перед началом голосования представители лояльных Мадриду партий покинули зал. Ожидается, что в пятницу в сенате Испании состоится голосование по введению прямого управления в каталонской автономии.

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, не признанный испанскими властями. Большинство жителей проголосовало за отделение от Испании.

Независимость Каталонии может напрямую коснуться спортивных команд. Так «Барселона» может покинуть чемпионат Испании. В качестве альтернативных вариантов для клуба называются чемпионаты Франции и Англии. Сегодня также стало известно, что отделение региона может сорвать матч еще одного каталонского клуба — намеченнная на воскресенье игра «Жирона» — «Реал» может не состояться.