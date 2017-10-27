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Телеаудитория матча «Милан» — «Ювентус» составит 730 млн человек
Матч 11-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ювентусом» вызвал большой ажиотаж по всему миру.
Матч 11-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ювентусом» вызвал большой ажиотаж по всему миру.
На официальном сайте россонери говорится, что за игрой будут наблюдать более чем в 200 странах мира.
Ожидается, что противостояние «Милана» и «Ювентуса» у экранов телевизоров посмотрят 730 млн человек. Центральный матч 11-го тура чемпионата Италии состоится 28 октября. Начало — в 19:00 мск.