«Бавария» подписала 16-летнего шведского полузащитника

16-летний швед присоединится к мюнхенцам 1-го июля 2019-го года. До этого он будет продолжать играть за «Хельсингборг».

— Андерссон — очень талантливый игрок. Мы убеждены, что у него получится в «Баварии», — отметил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. — До того, как он присоединится к нам, он будет продолжать набираться опыта в своем родном «Хельсингборге» и развиваться в привычной для него обстановке.