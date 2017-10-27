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«Бавария» подписала 16-летнего шведского полузащитника
«Бавария» объявила о приобретении у «Хельсингборга» прав на полузащитника Алекса Тимосси Андерссона.
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«Бавария» объявила о приобретении у «Хельсингборга» прав на полузащитника Алекса Тимосси Андерссона.
16-летний швед присоединится к мюнхенцам 1-го июля 2019-го года. До этого он будет продолжать играть за «Хельсингборг».
— Андерссон — очень талантливый игрок. Мы убеждены, что у него получится в «Баварии», — отметил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. — До того, как он присоединится к нам, он будет продолжать набираться опыта в своем родном «Хельсингборге» и развиваться в привычной для него обстановке.