Футболист «Тоттенхэма» Кейн не сыграет в матче против «Манчестер Юнайтед»

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24-летний форвард пропустит игру из-за повреждения подколенного сухожилия. Кейн получил травму во время матча с «Ливерпулем» (4:1) в девятом туре английского первенства и был заменен за две минуты до конца основного времени. Игрок также не смог принять участие во встрече четвертого раунда Кубка английской лиги, в котором «Тоттенхэм» уступил лондонскому «Вест Хэму» (2:3).

Почеттино принял решение дать нападающему возможность полностью восстановиться перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором английская команда 1 ноября примет испанский «Реал». «Мы не можем рисковать его здоровьем в завтрашнем матче, мы увидим его на поле в среду, но завтра это невозможно», — сказал тренер.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн забил восемь голов в девяти матчах, также на его счету пять мячей в трех играх Лиги чемпионов.