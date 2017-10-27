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13:40 (мск), источник: ТАСС

Президент «Лацио» может быть дисквалифицирован на два месяца из-за антисемитского скандала

ТАСС, 27 октября. Президент римского футбольного клуба «Лацио» Клаудио Лотито может быть дисквалифицирован на два месяца из-за антисемитского скандала в итальянском футболе. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник: AFP 2017

Лотито и «Лацио» обвиняются в нарушении статьи кодекса поведения по спортивному праву и дискриминационном поведении. Также сообщается, что римский клуб может быть наказан матчем без зрителей.

Во вторник Итальянская федерация футбола решила, что в рамках акции против антисемитизма в течение всей недели матчи будут предваряться чтением отрывков из дневника Франк. Причиной стал инцидент, произошедший 22 октября после матчей между «Лацио» и «Кальяри» в Риме. Билеты на домашнюю фанатскую трибуну не продавались из-за запрета после расистских кричалок фанатов «Лацио» на предыдущем домашнем матче, но они все равно проникли на стадион и оставили после себя на креслах стикеры с изображением Анны Франк в форме «Ромы», намекая на истребление главных соперников. В среду игроки «Лацио» вышли на игру с «Болоньей» в майках с фотографией Франк и надписью: «Нет антисемитизму».

Анна Франк родилась в Германии, однако после прихода к власти Гитлера ее семья иммигрировала в Нидерланды. После оккупации этой страны нацистами беглецы долгое время скрывались в подвале одного из домов в Амстердаме, однако в августе 1944 года их убежище было обнаружено голландской полицией и гестаповцами. Анна Франк вместе со старшей сестрой Марго была отправлена в концлагерь Берген-Бельзен (на территории нынешней германской земли Нижняя Саксония), где скончалась от тифа в возрасте 15 лет. Ее дневник, написанный во время жизни в подполье, стал одним из важных документов, обличающих нацизм.

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