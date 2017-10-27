Президент «Лацио» может быть дисквалифицирован на два месяца из-за антисемитского скандала
ТАСС, 27 октября. Президент римского футбольного клуба «Лацио» Клаудио Лотито может быть дисквалифицирован на два месяца
ТАСС, 27 октября. Президент римского футбольного клуба «Лацио» Клаудио Лотито может быть дисквалифицирован на два месяца
Лотито и «Лацио» обвиняются в нарушении статьи кодекса поведения по спортивному праву и дискриминационном поведении. Также сообщается, что римский клуб может быть наказан матчем без зрителей.
Во вторник Итальянская федерация футбола решила, что в рамках акции против антисемитизма в течение всей недели матчи будут предваряться чтением отрывков из дневника Франк. Причиной стал инцидент, произошедший 22 октября после матчей между «Лацио» и «Кальяри» в Риме. Билеты на домашнюю фанатскую трибуну не продавались
Анна Франк родилась в Германии, однако после прихода к власти Гитлера ее семья иммигрировала в Нидерланды. После оккупации этой страны нацистами беглецы долгое время скрывались в подвале одного из домов в Амстердаме, однако в августе 1944 года их убежище было обнаружено голландской полицией и гестаповцами. Анна Франк вместе со старшей сестрой Марго была отправлена в концлагерь