СМИ: «Шанхай СИПГ» готов предложить €70 млн за футболиста «Лацио» Иммобиле
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ» намерен приобрести нападающего итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле. Об этом сообщает
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ» намерен приобрести нападающего итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле. Об этом сообщает
«Шанхай СИПГ» собирается предложить за итальянского форварда €70 млн. Тренерский штаб китайской команды рассчитывает на переход игрока в январе 2018 года.
Руководство «Шанхай СИПГ» также готово увеличить зарплату 27-летнего нападающего до €6,5 млн в год. В «Лацио» игрок сборной Италии зарабатывает около €3 млн.
Иммобиле перешел в «Лацио» в 2016 году из испанской «Севильи», сумма сделки составила €9 млн. В нынешнем сезоне форвард забил 13 голов в десяти матчах чемпионата Италии и возглавляет гонку бомбардиров.
«Шанхай СИПГ» возглавляет бывший главный тренер петербургского «Зенита» и лондонского «Челси» Андре Виллаш- Боаш. В составе команды выступают бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк, его соотечественник полузащитник Оскар, ранее выступавший в «Челси», и