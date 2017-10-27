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13:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Шанхай СИПГ» готов предложить €70 млн за футболиста «Лацио» Иммобиле

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ» намерен приобрести нападающего итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле. Об этом сообщает интернет-портал Football Italia.

«Шанхай СИПГ» собирается предложить за итальянского форварда €70 млн. Тренерский штаб китайской команды рассчитывает на переход игрока в январе 2018 года.

Руководство «Шанхай СИПГ» также готово увеличить зарплату 27-летнего нападающего до €6,5 млн в год. В «Лацио» игрок сборной Италии зарабатывает около €3 млн.

Иммобиле перешел в «Лацио» в 2016 году из испанской «Севильи», сумма сделки составила €9 млн. В нынешнем сезоне форвард забил 13 голов в десяти матчах чемпионата Италии и возглавляет гонку бомбардиров.

«Шанхай СИПГ» возглавляет бывший главный тренер петербургского «Зенита» и лондонского «Челси» Андре Виллаш- Боаш. В составе команды выступают бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк, его соотечественник полузащитник Оскар, ранее выступавший в «Челси», и экс-защитник мадридского «Реала» португалец Рикарду Карвалью.

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