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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Какие клубы КПЛ могут побороться за четвертую путевку в еврокубки сезона-2018/2019

Два тура осталось до завершения чемпионата Казахстана по футболу. Пока определился лишь бронзовый призер, а вместе с ним обладатели трех путевок в еврокубки. А вот за четвертую могут побороться сразу четыре команды, передает корреспондент Vesti.kz.

На сегодняшний день точно известно, что на международной арене Казахстан представят имеющая предпочтительные шансы на чемпионство «Астана», твердо удерживающий второе место «Кайрат», завоевавший еще Кубок страны и досрочно ставший бронзовым призером премьер-лиги «Ордабасы».

Как известно, в еврокубках имеют право выступить команды-призеры и обладатель Кубка страны. Но так как алматинцы выиграли данный почетный трофей страны и, как минимум, возьмут серебряные медали, то четвертую путевку в еврокубки получит клуб, который займет в чемпионате четвертое место. На данный момент на нем располагается «Тобол», опережающий всего на одно очко идущего следом «Иртыш». Именно между этими командами и развернется основная борьба за выход в еврокубки.

Хотя теоретические шансы на попадание в квалификацию Лиги Европы имеют «Шахтер» и «Кайсар», отстающие от четвертого места на четыре и пять очков соответственно. Карагандинцы в таблице идут шестыми, а кызылординцы — седьмыми. Но для этого им нужно выигрывать в оставшихся двух турах, тогда как «Тобол» и «Иртыш» должны проиграть свои матчи. Конечно, нелегко поверить в возможность подобного поворота событий, но чем черт не шутит, тем более тому же «Шахтеру» в последующих матчах предстоит встретиться с «Тоболом» и «Иртышом».

Также напомним, с кем сыграют в последних двух турах претенденты на четвертое место в таблице.

32-й тур (28 октября): «Шахтер» — «Тобол», «Окжетпес» — «Иртыш», «Акжайык» — «Кайсар».

33-й тур (5 ноября): «Иртыш» — «Шахтер», «Тобол» — «Атырау», «Тараз» — «Кайсар».

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