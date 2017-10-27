Какие клубы КПЛ могут побороться за четвертую путевку в еврокубки сезона-2018/2019

На сегодняшний день точно известно, что на международной арене Казахстан представят имеющая предпочтительные шансы на чемпионство «Астана», твердо удерживающий второе место «Кайрат», завоевавший еще Кубок страны и досрочно ставший бронзовым призером премьер-лиги «Ордабасы».

Как известно, в еврокубках имеют право выступить команды-призеры и обладатель Кубка страны. Но так как алматинцы выиграли данный почетный трофей страны и, как минимум, возьмут серебряные медали, то четвертую путевку в еврокубки получит клуб, который займет в чемпионате четвертое место. На данный момент на нем располагается «Тобол», опережающий всего на одно очко идущего следом «Иртыш». Именно между этими командами и развернется основная борьба за выход в еврокубки.

Хотя теоретические шансы на попадание в квалификацию Лиги Европы имеют «Шахтер» и «Кайсар», отстающие от четвертого места на четыре и пять очков соответственно. Карагандинцы в таблице идут шестыми, а кызылординцы — седьмыми. Но для этого им нужно выигрывать в оставшихся двух турах, тогда как «Тобол» и «Иртыш» должны проиграть свои матчи. Конечно, нелегко поверить в возможность подобного поворота событий, но чем черт не шутит, тем более тому же «Шахтеру» в последующих матчах предстоит встретиться с «Тоболом» и «Иртышом».

Также напомним, с кем сыграют в последних двух турах претенденты на четвертое место в таблице.

32-й тур (28 октября): «Шахтер» — «Тобол», «Окжетпес» — «Иртыш», «Акжайык» — «Кайсар».