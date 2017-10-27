Каталонский кризис. Матч «Жирона» — «Реал» может быть отменен
Если сегодня Каталония объявит о независимости, воскресный матч «королевского» клуба в Жироне может не состояться.
Если сегодня Каталония объявит о независимости, воскресный матч «королевского» клуба в Жироне может не состояться.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Сегодня в истории каталонского кризиса может наступить решающий момент — парламент Каталонии вероятнее всего провозгласит каталонскую республику, а сенат Испании в ответ одобрит просьбу правительства о приведении в действие 155-й статьи конституции — об отмене автономии региона и введении в Каталонии прямого правления Центра (то есть, Мадрида). Если это произойдет, воскресная поездка «Реала» в Жирону оказывается под угрозой.
ПОЧЕМУ?
Жирона — город с одними из самых сильных сепаратистских настроений во всей Каталонии. На сентябрьской игре между местной командой и «Барселоной» весь стадион «Монтиливи» был усыпан «эстеладами» — флагами сепаратистов с
АВТОБУС БЕЗ СИМВОЛИКИ И
«Реал» со своей стороны не выказывает
Тем не менее, клуб предпринимает определенные меры безопасности. Так, на днях стало известно, что в Жирону мадридцы планируют отправиться на обычном автобусе, а не на клубном, чтобы не привлекать лишнее внимание расцветкой и символикой. Это объясняется логистическими причинами — клубный автобус должен будет находиться в Лондоне, где «Реалу» на следующей неделе играть в ЛЧ, — но очевидно, что у этого решения были и другие мотивы.
Также «Реал» собирается жить в Жироне в отеле Palau Bellavista, который на эти выходные должен будет стать самым охраняемым отелем в Испании, настоящим бункером. Говорят, мадридский клуб отговаривали от идеи останавливаться в Жироне на ночь и предлагали приехать сразу в день матча, но план поездки предполагал комфортный отдых для футболистов, поэтому было принято решение прибыть в город в субботу.
Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом» запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени.