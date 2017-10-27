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12:11 (мск), источник: ТАСС

Матч «Жирона» — «Реал» могут перенести из-за провозглашения независимости Каталонии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Матч десятого тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и мадридским «Реалом» может быть перенесен, если парламент Каталонии в ближайшее время объявит о независимости региона. Об этом сообщает газета Marca.

Источник: AP 2017

«Жирона» примет «Реал» на своем поле 29 октября. Сообщается, что полиция из соображений безопасности может запретить проведение матча и перенести его, если каталонский парламент завершит дебаты и голосование и провозгласит независимость Каталонии.

Главный тренер «Реала» француз Зинедин Зидан уверен в том, что матч состоится. «Мы не переживаем, безопасность будет такая же, как всегда», — пояснил Зидан. Главный тренер «Жироны» Пабло Мачин также выразил уверенность в том, что команды сыграют друг с другом. «Матч будет сыгран в воскресенье и ничего не произойдет, ничего не случится, бояться нечего», — ответил он.

В четверг глава Каталонии Карлес Пучдемон был в шаге от роспуска парламента автономии и созыва досрочных выборов, что могло стать компромиссным вариантом в текущем политическом противостоянии с правительством Испании. В последний момент он отменил это решение, заявив, что Мадрид не предоставил достаточных гарантий сохранения каталонской автономии. Теперь, заявил Пучдемон, решать судьбу независимости будет парламент, который в четверг вечером приступил к дебатам по этой теме и продолжит их в пятницу. Не исключается, что парламентская дискуссия завершится односторонним провозглашением Каталонской Республики, учитывая, что большинство мест в собрании принадлежит депутатам от партий сторонников независимости.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

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