Артуро Видаль попал в неприятную историю в мюнхенской дискотеке

Чилийский футболист известен своим бойцовским характером и горячим нравом не только на футбольном поле. На этот раз инцидент произошёл в одной из дискотек Мюнхена Crown’s Club. Видаль 17 сентября ночью отдыхал в этой дискотеке вместе со своим братом Сандрино и друзьями. В три часа ночи там началась потасовка, после чего в полицию явился потерпевший с заявлением. Мюнхенская полиция подтвердила этот факт, отметив, что проводит расследование инцидента. В ходе потасовки один из присутствовавших получил удар по голове бутылкой водки. Как сообщил хозяин дискотеки Оливер Райф, удар потерпевшему нанёс не Видаль.