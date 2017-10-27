Артуро Видаль попал в неприятную историю в мюнхенской дискотеке
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль в очередной раз попал в неприятную историю, сообщает
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль в очередной раз попал в неприятную историю, сообщает
Чилийский футболист известен своим бойцовским характером и горячим нравом не только на футбольном поле. На этот раз инцидент произошёл в одной из дискотек Мюнхена Crown’s Club. Видаль 17 сентября ночью отдыхал в этой дискотеке вместе со своим братом Сандрино и друзьями. В три часа ночи там началась потасовка, после чего в полицию явился потерпевший с заявлением. Мюнхенская полиция подтвердила этот факт, отметив, что проводит расследование инцидента. В ходе потасовки один из присутствовавших получил удар по голове бутылкой водки. Как сообщил хозяин дискотеки Оливер Райф, удар потерпевшему нанёс не Видаль.
«Удар не был нанесён
«Бавария» эту информацию никак не прокомментировала.