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11:27 (мск), источник: Советский спорт

«Милан» готов отдать 45 миллионов евро за Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может перейти в «Милан», сообщает Paris United.

Источник: Reuters

Сообщается, что «Милан» для того, чтобы осуществить трансфер аргентинца, решил воспользоваться услугами известного португальского агента Жорже Мендеша, который, в частности, работает с Криштиану Роналду. «Милан» готов отдать за игрока 45 миллионов евро, при этом оплата будет осуществляться частями.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать нескольких игроков, чтобы соблюсти требования финансового фэйр-плей. В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел девять матчей за «ПСЖ» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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