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«Милан» готов отдать 45 миллионов евро за Ди Марию
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может перейти в «Милан», сообщает Paris United.
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может перейти в «Милан», сообщает Paris United.
Сообщается, что «Милан» для того, чтобы осуществить трансфер аргентинца, решил воспользоваться услугами известного португальского агента Жорже Мендеша, который, в частности, работает с Криштиану Роналду. «Милан» готов отдать за игрока 45 миллионов евро, при этом оплата будет осуществляться частями.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать нескольких игроков, чтобы соблюсти требования финансового