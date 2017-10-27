«Барселона» контактировала с Гризманном
Руководство и тренерский штаб «Барселоны» продолжают проявлять интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, сообщает Mundo Deportivo.
Руководство и тренерский штаб «Барселоны» продолжают проявлять интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника представители каталонского клуба уже контактировали с агентом футболиста сборной Франции. Главному тренеру
Контракт Гризманна с «Атлетико» в силе до лета 2022 года.