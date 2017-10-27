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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» контактировала с Гризманном

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» продолжают проявлять интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

Согласно информации источника представители каталонского клуба уже контактировали с агентом футболиста сборной Франции. Главному тренеру сине-гранатовых Эрнесто Вальверде очень импонирует игра Гризманна, и ему хотелось бы иметь его в своём распоряжении. «Барселона» хотела приобрести Гризманна в летнее трансферное окно, однако президент клуба Хосеп Мария Бартомеу не был готов раскошеливаться за француза на € 200 млн. Тем не менее каталонцы готовы попытаться купить трансферный лист Гризманна по окончании текущего сезона, поскольку тогда должны будут платить за него € 100 млн.

Контракт Гризманна с «Атлетико» в силе до лета 2022 года.

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