«Барселона» контактировала с Гризманном

Согласно информации источника представители каталонского клуба уже контактировали с агентом футболиста сборной Франции. Главному тренеру сине-гранатовых Эрнесто Вальверде очень импонирует игра Гризманна, и ему хотелось бы иметь его в своём распоряжении. «Барселона» хотела приобрести Гризманна в летнее трансферное окно, однако президент клуба Хосеп Мария Бартомеу не был готов раскошеливаться за француза на € 200 млн. Тем не менее каталонцы готовы попытаться купить трансферный лист Гризманна по окончании текущего сезона, поскольку тогда должны будут платить за него € 100 млн.