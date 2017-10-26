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26 октября, источник: Газета.Ру

«Леванте» обыграл «Жирону» в гостях в первом матче 1/16 Кубка Испании

Футбольный клуб «Леванте» в первом матче 1/16 Кубка Испании на выезде одолел «Жирону».

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает RT.

В составе «лягушек» отличились Эммануэл Боатенг и Шейк Дукуре.

Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч
«Жирона» (Жирона) — «Леванте» (Валенсия) — 0:2
Голы: 0:1 — Боатенг, 40; 0:2 — Дукуре, 62.

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