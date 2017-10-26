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«Лас-Пальмас» разгромил «Депортиво» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании
В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Лас-Пальмас» в гостях разгромил со счётом 4:1 «Депортиво».
В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Лас-Пальмас» в гостях разгромил со счётом 4:1 «Депортиво».
Уже к 16-й минуте гости вели с разницей в два мяча — дубль оформил Херонимо Момо. На 24-й минуте хозяева остались вдесятером — с поля был удалён Хуанфран. На 59-й минуте «Депортиво» усилиями Лукаса Переса один мяч отыграл, но затем пропустил ещё дважды — на 81-й и 90-й минутах отличился Хонатан Кальери.
В другом матче турнира «Леванте» на выезде обыграл со счётом 2:0 «Жирону». Голами отметились Эммануэл Боатенг на 40-й минуте и Шейк Дукуре на 62-й.
Ответные матчи 1/16 финала Кубка Испании в этих парах состоятся 29 ноября.