Ожидается, что Апелляционный комитет АБФФ рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко» 8—9 ноября
По сведениям «Прессбола», заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится примерно
По сведениям «Прессбола», заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится примерно
Апелляционный комитет намерен глубоко изучить тему и, понимая ее серьезность, спешить с вынесением вердикта не собирается. Дисциплинарным регламентом отводится две недели на вынесение решения (ч. 3-я ст. 66-й), однако «срок может быть продлен председателем АК при наличии объективных обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы».
По информации «ПБ», именно этой опцией, по всей видимости, и воспользуется комитет. В чемпионате страны в это время будет международная пауза, а до финиша останется два тура.
В состав Апелляционного комитета входят четыре человека — это адвокаты Александр Назаров (председатель) и Евгений Малиновский, а также предприниматель Андрей Балабин и телекомментатор Владимир Новицкий. Ранее в их компании был и футбольный специалист Андрей Лаврик, но это дело прошлое — после того как он был назначен спортивным директором минского «Динамо», его членство в комитете приостановлено.