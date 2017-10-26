«Рома» рассчитывает провести первый матч на новом стадионе в августе 2020 года

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«Надеемся сыграть первый матч на новом стадионе в августе 2020 года. Этот прогноз сделали наши эксперты, и мы верим, что он реалистичный», — приводит слова Балдиссони Football Italia.

В то же время акционер клуба Марио Стадерини заявил, что не уверен в таком прогнозе: «А что если Балдиссони поставит € 1 на то, что этот прогноз сбудется, а я поставлю € 10 тыс. — что не сбудется?».

Балдиссони ответил на это: «Не люблю ставки. Предпочитаю действовать, а не говорить».