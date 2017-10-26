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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги

Сегодня, 26 октября, состоялась жеребьёвка четвертьфинального раунда Кубка английской лиги сезона-2017/18.

Источник: Reuters

В четвертьфинале встретятся:

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«Бристоль Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги пройдут на неделе, начинающейся с 18 декабря.

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем трофея стал «Манчестер Юнайтед».

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