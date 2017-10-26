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Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги
Сегодня, 26 октября, состоялась жеребьёвка четвертьфинального раунда Кубка английской лиги сезона-2017/18.
Сегодня, 26 октября, состоялась жеребьёвка четвертьфинального раунда Кубка английской лиги сезона-2017/18.
В четвертьфинале встретятся:
«Челси» — «Борнмут».
«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед».
«Лестер Сити» — «Манчестер Сити».
«Бристоль Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги пройдут на неделе, начинающейся с 18 декабря.
Напомним, что в прошлом сезоне обладателем трофея стал «Манчестер Юнайтед».