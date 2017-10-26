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19:54 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Реала» Карвахаль вернулся к тренировкам после проблем с сердцем

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль сообщил, что вернулся к тренировкам после проблем с сердцем.

Источник: AP 2017

В начале октября сообщалось, что у игрока был выявлен перикардит (воспалительное поражение оболочки сердца), вызванный вирусной инфекцией, и что он вряд ли выйдет на поле до декабря.

«Спасибо всем за вашу поддержку, счастлив вернуться к тренировкам», — написал Карвахаль в своем микроблоге в Twitter.

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В текущем сезоне защитник провел в составе «Реала» 11 игр. В последний раз он появлялся на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

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