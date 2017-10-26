Нападающий "Эвертона" начал отрабатывать свое наказание за вождение в нетрезвом виде.
Футболист «Реала» Карвахаль вернулся к тренировкам после проблем с сердцем
МОСКВА, 26 окт —
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МОСКВА, 26 окт —
В начале октября сообщалось, что у игрока был выявлен перикардит (воспалительное поражение оболочки сердца), вызванный вирусной инфекцией, и что он вряд ли выйдет на поле до декабря.
«Спасибо всем за вашу поддержку, счастлив вернуться к тренировкам», — написал Карвахаль в своем микроблоге в Twitter.
В текущем сезоне защитник провел в составе «Реала» 11 игр. В последний раз он появлялся на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».