МЮ — самый ценный бренд среди футбольных команд по версии Forbes
Forbes представил рейтинг самых ценных брендов среди спортивных команд, сообщает Daily Mail.
Forbes представил рейтинг самых ценных брендов среди спортивных команд, сообщает Daily Mail.
Первое место в рейтинге самых ценных брендов среди спортивных команд занимает клуб НФЛ «Даллас Ковбойз».
Стоимость бренда команды по американскому футболу составляет $ 896 млн. Из футбольных клубов выше всех расположился «Манчестер Юнайтед» ($ 564 млн). В топ-10 также также присутствуют «Барселона» ($ 537 млн) и «Реал» ($ 510 млн).
Полностью рейтинг выглядит так:
1. «Даллас Ковбойз» (США, НФЛ) — $ 896 млн
2. «Нью-Йорк Янкиз» (США, бейсбол) — 688
3. «Лос-Анджелес Лейкерс» (США, баскетбол) — 595
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — 564
5. «Барселона» (Испания, футбол) — 537
6. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (США, НФЛ) — 518
7. «Реал» (Испания, футбол) — 510
8. «Нью-Йорк Никс» (США, баскетбол) — 505
9. «Бостон Ред Сокс» (США, бейсбол) — 458
10. «Чикаго Кабс» (США, бейсбол) — 457.