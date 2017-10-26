Уэйн Руни после тренировок красит скамейки и заборы
Нападающий «Эвертона» начал отрабатывать свое наказание за вождение в нетрезвом виде.
Нападающий «Эвертона» начал отрабатывать свое наказание за вождение в нетрезвом виде.
По решению суда Ливерпуля, с утра четверга, 26 октября, футболист приступил к общественным работам. Руни красил скамейки и забор в одном из домов престарелых Чешира.
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«Он вышел из своей Ауди и выглядел несчастным. Парень, который убирался, попытался с ним заговорить, но Руни прошел мимо, даже не заговорив с ним, — поделился своими впечатлениями один из приставов, который следит за качеством выполнения работ.
18 сентября суд приговорил нападающего Уэйна Руни к 100 часам
Он был остановлен полицией Лондона 31 августа, провел ночь в участке, но на следующий день спортсмена отпустили под залог. Отмечалось, что вечер перед задержанием полицией Руни провел в баре неподалеку от его дома, где он громко пел и танцевал на столах.