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18:31 (мск), источник: Prosports.kz

Уэйн Руни после тренировок красит скамейки и заборы

Нападающий «Эвертона» начал отрабатывать свое наказание за вождение в нетрезвом виде.

Источник: Prosports.kz

По решению суда Ливерпуля, с утра четверга, 26 октября, футболист приступил к общественным работам. Руни красил скамейки и забор в одном из домов престарелых Чешира.

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В общей сложности экс-форварду сборной Англии предстоит отработать 100 часов.

«Он вышел из своей Ауди и выглядел несчастным. Парень, который убирался, попытался с ним заговорить, но Руни прошел мимо, даже не заговорив с ним, — поделился своими впечатлениями один из приставов, который следит за качеством выполнения работ.

18 сентября суд приговорил нападающего Уэйна Руни к 100 часам общественно-полезных работ, а также лишил его водительских прав на два года. Наказанию футболиста подвергли за езду в нетрезвом виде.

Он был остановлен полицией Лондона 31 августа, провел ночь в участке, но на следующий день спортсмена отпустили под залог. Отмечалось, что вечер перед задержанием полицией Руни провел в баре неподалеку от его дома, где он громко пел и танцевал на столах.

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