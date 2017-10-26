Уэйн Руни после тренировок красит скамейки и заборы

Источник: Prosports.kz

По решению суда Ливерпуля, с утра четверга, 26 октября, футболист приступил к общественным работам. Руни красил скамейки и забор в одном из домов престарелых Чешира.

В общей сложности экс-форварду сборной Англии предстоит отработать 100 часов.

«Он вышел из своей Ауди и выглядел несчастным. Парень, который убирался, попытался с ним заговорить, но Руни прошел мимо, даже не заговорив с ним, — поделился своими впечатлениями один из приставов, который следит за качеством выполнения работ.

18 сентября суд приговорил нападающего Уэйна Руни к 100 часам общественно-полезных работ, а также лишил его водительских прав на два года. Наказанию футболиста подвергли за езду в нетрезвом виде.