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09:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» ведет переговоры с «Баварией» по трансферу Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски по-прежнему находится в сфере интересов «Реала», утверждает As.

Источник: Reuters

Мадридцы уже ведут переговоры с представителями мюнхенцев по поводу возможной покупки 29-летнего игрока по окончании сезона.

В текущем сезоне поляк провел 15 матчей во всех клубных турнирах и забил 13 голов.

Напомним, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство «Баварии» за неспособность соответствовать «ПСЖ» и «Барселоне» на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии.

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