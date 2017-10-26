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«Реал» ведет переговоры с «Баварией» по трансферу Левандовски
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски
Мадридцы уже ведут переговоры с представителями мюнхенцев по поводу возможной покупки 29-летнего игрока по окончании сезона.
В текущем сезоне поляк провел 15 матчей во всех клубных турнирах и забил 13 голов.
Напомним, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство «Баварии» за неспособность соответствовать «ПСЖ» и «Барселоне» на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии.