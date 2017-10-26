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09:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: Не скажу, что не заслужил звания лучшего, но есть тренеры посильнее

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не считает себя лучшим тренером мира.

Источник: Reuters

Французский специалист удостоился звания лучшего тренера 2017 года по версии ФИФА.

«Я не знаю, кто является лучшим тренером мира. Могу сказать, что принимаю эту награду. Работа была проделана серьёзная, мы многое выиграли с этим коллективом, так что не буду говорить, что не заслужил эту награду. Но если вы спросите меня, то я не скажу, что являюсь лучшим тренером в мире. Есть специалисты посильнее. Если через 10 лет продолжу работать тренером, тогда посмотрим», — приводит слова Зидана Marca.

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