Зидан: Не скажу, что не заслужил звания лучшего, но есть тренеры посильнее

«Я не знаю, кто является лучшим тренером мира. Могу сказать, что принимаю эту награду. Работа была проделана серьёзная, мы многое выиграли с этим коллективом, так что не буду говорить, что не заслужил эту награду. Но если вы спросите меня, то я не скажу, что являюсь лучшим тренером в мире. Есть специалисты посильнее. Если через 10 лет продолжу работать тренером, тогда посмотрим», — приводит слова Зидана Marca.