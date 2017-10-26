Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.10
Кьево1
Милан4
Футбол. Зарубежный
25.10
Кальяри2
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.10
Аталанта3
Верона0
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
08:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стэн Кронке: Хотим сохранить Санчеса и Езила в «Арсенале»

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке надеется оставить в команде полузащитников Месута Езила и Алексиса Санчеса.

Источник: Reuters

Контракты игроков истекают следующим летом, и они могут стать свободными агентами.

— Мы хотим, чтобы у нас играли игроки топ-уровня, а Санчес и Езил — как раз такие, — цитирует The Telegraph Кронке. — Я видел матч против «Эвертона», там они выглядели просто здорово. Мы бы хотели сохранить их в команде. Продолжим работать и над тем, чтобы приглашать других талантливых футболистов.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
Две голевые передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить
Выступившая против дисквалификации РФ британка уволилась из WADA
СМИ: «Вегас» может обменять Шипачева в «Монреаль»
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь