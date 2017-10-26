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Стэн Кронке: Хотим сохранить Санчеса и Езила в «Арсенале»
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке надеется оставить в команде полузащитников Месута Езила и Алексиса Санчеса.
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Владелец «Арсенала» Стэн Кронке надеется оставить в команде полузащитников Месута Езила и Алексиса Санчеса.
Контракты игроков истекают следующим летом, и они могут стать свободными агентами.
— Мы хотим, чтобы у нас играли игроки