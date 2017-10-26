Стэн Кронке: Хотим сохранить Санчеса и Езила в «Арсенале»

— Мы хотим, чтобы у нас играли игроки топ-уровня, а Санчес и Езил — как раз такие, — цитирует The Telegraph Кронке. — Я видел матч против «Эвертона», там они выглядели просто здорово. Мы бы хотели сохранить их в команде. Продолжим работать и над тем, чтобы приглашать других талантливых футболистов.