«Наполи» победил «Дженоа», «Ювентус» разгромил СПАЛ в чемпионате Италии
МОСКВА, 26 окт —
МОСКВА, 26 окт —
Встреча, состоявшаяся в среду в Генуе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе неаполитанцев дубль оформил Дрис Мертенс (14-я и 30-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил боснийский защитник хозяев Эрвин Зуканович (60). Авторами голов у генуэзцев стали Адель Таарабт (4) и Армандо Иццо (76).
В другом матче тура «Ювентус» на своем поле в Турине разгромил новичка серии А клуб СПАЛ — 4:1. В составе победителей отличились Федерико Бернардески (14), Пауло Дибала (22), Гонсало Игуаин (65), Хуан Куадрадо (70). У гостей мяч в активе Альберто Палоски (34).
Результаты остальных матчей тура:
«Болонья» — «Лацио» — 1:2,
«Кальяри» — «Беневенто» — 2:1,
«Кьево» — «Милан» — 1:4,
«Рома» — «Кротоне» — 1:0,
«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1,
«Фиорентина» — «Торино» — 3:0.
После 10 туров лидирует «Наполи», набравший 28 очков. Следом идут «Интер» (26 баллов), «Ювентус» и «Лацио» (оба — по 25).
|Иван Юрич
|Маурицио Сарри
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)