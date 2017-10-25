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01:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Наполи» победил «Дженоа», «Ювентус» разгромил СПАЛ в чемпионате Италии

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Футболисты «Наполи» обыграли «Дженоа» в выездном матче 10-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в среду в Генуе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе неаполитанцев дубль оформил Дрис Мертенс (14-я и 30-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил боснийский защитник хозяев Эрвин Зуканович (60). Авторами голов у генуэзцев стали Адель Таарабт (4) и Армандо Иццо (76).

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 10, 25.10.2017, 21:45
Ювентус
4СПАЛ1

В другом матче тура «Ювентус» на своем поле в Турине разгромил новичка серии А клуб СПАЛ — 4:1. В составе победителей отличились Федерико Бернардески (14), Пауло Дибала (22), Гонсало Игуаин (65), Хуан Куадрадо (70). У гостей мяч в активе Альберто Палоски (34).

Результаты остальных матчей тура:

«Болонья» — «Лацио» — 1:2,

«Кальяри» — «Беневенто» — 2:1,

«Кьево» — «Милан» — 1:4,

«Рома» — «Кротоне» — 1:0,

«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1,

«Фиорентина» — «Торино» — 3:0.

После 10 туров лидирует «Наполи», набравший 28 очков. Следом идут «Интер» (26 баллов), «Ювентус» и «Лацио» (оба — по 25).

Дженоа 2:3
Первый тайм: 1:2
Наполи
25.10.2017, 21:45 основной раунд: 10-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Иван Юрич Маурицио Сарри
Голы
4′ Адель Таарабт (А. Галабинов) 11
76′ Армандо Иццо (Л. Ригони) 5
14 Дрис Мертенс 14′
14 Дрис Мертенс (А. Диавара) 30′
87 Эрвин Зуканович 60′
Составы
Маттиа Перин 1
Армандо Иццо 5
Лука Россеттини 13
74′ Эрвин Зуканович 87
Адель Таарабт 11
Дарко Лазович 22
Лука Ригони 30
Диего Лаксальт 93
84′ Андреа Бертолаччи 8
Горан Пандев 19
61′ Мигел Велозу 44
Стефан Омеонга 40
63′ Андрей Галабинов 16
Джанлука Лападула 10
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
21 Влад Кирикеш
23 Эльсеид Хюсай
26 Калиду Кулибали
31 Фаузи Гулям
20 Петр Зелиньски
42 Амаду Диавара
14 Дрис Мертенс
17 Марек Хамшик 81′
5 Маркес Лоурейру Аллан
7 Хосе Кальехон 71′
30 Марко Рог 86′
24 Лоренцо Инсинье 90′
15 Эмануэле Джаккерини
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 6
1 Угловые 4
8 Фолы 5
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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