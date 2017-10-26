Российские клубы нацелились на игрока сборной Франции
Капитан молодежной команды «Монпелье» Амир Адуев может перебраться в РФПЛ уже будущей зимой.
Капитан молодежной команды «Монпелье» Амир Адуев может перебраться в РФПЛ уже будущей зимой.
Через полтора месяца российский футбол уходит на длительный перерыв. Клубы РФПЛ уже начали работу по усилению своих составов в зимний период дозаявок, который продлится с 25 января по 25 февраля 2018 года. А так как большинство отечественных команд сейчас вынуждены работать в режиме экономии, их усилия в первую очередь направлены на поиск молодых талантов. Так, по информации «Известий», объектом интереса сразу нескольких клубов
Перспективный игрок российского происхождения может вернуться на родину уже ближайшей зимой, сообщил «Известиям» представитель одной из команд РФПЛ, заинтересованных в молодом футболисте.
— К Амиру присматриваются представители нескольких российских клубов, — рассказал собеседник «Известий». — Матчи с участием Адуева просматривают скауты, а руководство команд прорабатывает варианты его возможного перехода. У игрока двойное гражданство: французское и российское. При этом пока полузащитник выступал только в юношеских сборных «трехцветных», поэтому в РФПЛ он не будет считаться легионером. А в будущем сможет выступать и за национальную команду России.
Эту информацию «Известиям» подтвердил и представитель Амира Адуева Анзор Гаргаев.
— Амир — молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт, — заявил «Известиям» агент полузащитника. — Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен. Но есть несколько «но».
Амир Адуев родился в мае 1999 года в Грозном, но уже в возрасте двух лет переехал с родителями во Францию. Футболом он начал заниматься в академии клуба «Тулуза», после чего оказался в «Монпелье», цвета которого защищает по сей день. Сейчас 18-летний игрок является капитаном молодежного состава и активно привлекается к тренировкам с основной командой. В нынешнем сезоне полузащитника начали вызывать в юношескую сборную Франции (до 18 лет).
В последнее время отечественные клубы всё чаще прибегают к практике возвращения игроков, которые эмигрировали из страны в детстве или имеют российские корни. Так, перед чемпионатом Европы 2016 года немецкое гражданство на российское сменил Роман Нойштедтер, родившийся в СССР. Кроме того, с недавних пор к играм за национальную сборную стал активно привлекаться Константин Рауш. 27-летний защитник «Кельна» большую часть жизни провел в Германии, но в 2015-м получил паспорт РФ и спустя два года дождался дебюта в сборной России.
Согласно регламенту ФИФА, выступавший за юношеские и молодежные сборные игрок может перейти в национальную команду другой страны, если на это есть основания. В случае с Амиром Адуевым, у которого имеется российское гражданство, проблем со сменой «футбольного гражданства» возникнуть не должно — футболист не будет считаться легионером в чемпионате страны.