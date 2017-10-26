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01:25 (мск), источник: Известия

Российские клубы нацелились на игрока сборной Франции

Капитан молодежной команды «Монпелье» Амир Адуев может перебраться в РФПЛ уже будущей зимой.

Через полтора месяца российский футбол уходит на длительный перерыв. Клубы РФПЛ уже начали работу по усилению своих составов в зимний период дозаявок, который продлится с 25 января по 25 февраля 2018 года. А так как большинство отечественных команд сейчас вынуждены работать в режиме экономии, их усилия в первую очередь направлены на поиск молодых талантов. Так, по информации «Известий», объектом интереса сразу нескольких клубов премьер-лиги стал 18-летний полузащитник французской команды «Монпелье» Амир Адуев.

Перспективный игрок российского происхождения может вернуться на родину уже ближайшей зимой, сообщил «Известиям» представитель одной из команд РФПЛ, заинтересованных в молодом футболисте.

— К Амиру присматриваются представители нескольких российских клубов, — рассказал собеседник «Известий». — Матчи с участием Адуева просматривают скауты, а руководство команд прорабатывает варианты его возможного перехода. У игрока двойное гражданство: французское и российское. При этом пока полузащитник выступал только в юношеских сборных «трехцветных», поэтому в РФПЛ он не будет считаться легионером. А в будущем сможет выступать и за национальную команду России.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и представитель Амира Адуева Анзор Гаргаев.

— Амир — молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт, — заявил «Известиям» агент полузащитника. — Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен. Но есть несколько «но». Во-первых, Адуев — капитан молодежного состава «Монпелье» и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах.

Амир Адуев родился в мае 1999 года в Грозном, но уже в возрасте двух лет переехал с родителями во Францию. Футболом он начал заниматься в академии клуба «Тулуза», после чего оказался в «Монпелье», цвета которого защищает по сей день. Сейчас 18-летний игрок является капитаном молодежного состава и активно привлекается к тренировкам с основной командой. В нынешнем сезоне полузащитника начали вызывать в юношескую сборную Франции (до 18 лет).

В последнее время отечественные клубы всё чаще прибегают к практике возвращения игроков, которые эмигрировали из страны в детстве или имеют российские корни. Так, перед чемпионатом Европы 2016 года немецкое гражданство на российское сменил Роман Нойштедтер, родившийся в СССР. Кроме того, с недавних пор к играм за национальную сборную стал активно привлекаться Константин Рауш. 27-летний защитник «Кельна» большую часть жизни провел в Германии, но в 2015-м получил паспорт РФ и спустя два года дождался дебюта в сборной России.

Согласно регламенту ФИФА, выступавший за юношеские и молодежные сборные игрок может перейти в национальную команду другой страны, если на это есть основания. В случае с Амиром Адуевым, у которого имеется российское гражданство, проблем со сменой «футбольного гражданства» возникнуть не должно — футболист не будет считаться легионером в чемпионате страны.

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