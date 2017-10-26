Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Соперник ЦСКА в ЛЧ «Базель» победил «Рапперсвиль» в матче Кубка Швейцарии
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Базеля». В составе победителей голы забили Мануэль Аканджи (35-я минута) и Димитри Оберлин (59).
«Базель» 18 октября победил ЦСКА (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве. В следующем туре команды 31 октября сыграют в Швейцарии.