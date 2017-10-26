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00:10 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник ЦСКА в ЛЧ «Базель» победил «Рапперсвиль» в матче Кубка Швейцарии

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Соперник московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов «Базель» в гостях победил «Рапперсвиль» в матче 1/8 финала Кубка Швейцарии по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Базеля». В составе победителей голы забили Мануэль Аканджи (35-я минута) и Димитри Оберлин (59).

«Базель» 18 октября победил ЦСКА (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве. В следующем туре команды 31 октября сыграют в Швейцарии.

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