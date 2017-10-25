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Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» вышли в четвертьфинал Кубка Украины
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо». В составе победителей голы забили Артем Кравец (36-я и 116-я минуты) и Артем Беседин (107). У проигравших отличились Сергей Старенький (77) и Василий Грицук (120+4) с пенальти.
Донецкий «Шахтер» в матче 1/8 финала Кубка Украины в гостях в дополнительное время победил луганскую «Зарю» со счетом 4:3.