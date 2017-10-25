«Милан»: потратить 200 миллионов и провалить сезон

Источник: Reuters

Начиналось все хорошо — обновленный «Милан» выиграл шесть матчей подряд в чемпионате Италии и Лиге Европы с общей разницей мячей 15−1. Пусть у весьма скромных соперников и не при самом выдающемся футболе, но команда в тот момент только строилась, и будущее виделось светлым.

Но едва наступила осень, «Милан» покатился кубарем вниз, да с такой скоростью, что многие уже считают сезон потерянным. Одно набранное очко в последних четырех матчах серии А, промежуточное 11-е место, отрицательная разница мячей, двукратное отставание от лидирующих «Интера» и «Наполи» — это катастрофа.

Если разбивать общее грустное положение красно-черных на частные проблемы, то первым делом стоит выделить следующие.

15 октября. Милан. «Интер» — «Милан» — 3:2. Лукас БИЛЬЯ (слева) и Борха ВАЛЕРО | Источник: AFP 2017

НЕУМЕНИЕ ИГРАТЬ ВАЖНЫЕ МАТЧИ

Команда абсолютно неконкурентоспособна в битвах с соперниками классом выше среднего, не говоря уже об элитном уровне. «Милан» проиграл все четыре таких матча в чемпионате: «Лацио» (1:4), «Сампдории» (0:2), «Роме» (0:2) и «Интеру» (2:3). Первые три игры — совсем без шансов и в одну калитку, последнее дерби — с неплохими возможностями зацепить ничью, но дикими ошибками в обороне при каждом пропущенном голе. Возможно, все это — следствие именно незрелости коллектива, однако совсем не набирать очки против конкурентов это плохо.

Леонардо БОНУЧЧИ | Источник: AFP 2017

ПРОВАЛ НОВИЧКОВ

Ни один из летних новичков никак не может заиграть в полную мощь. Талантливый Конти, на которого были большие планы на правом фланге обороны, почти сразу же получил травму колена и выбыл на полгода. Теперь Монтелла вынужден задействовать на этой позиции то номинального форварда Борини, то 20-летнего Калабрию.

Один из лучших опорников-разрушителей чемпионата Кессье вроде бы пашет за троих, но баланса между обороной и атакой с ним больше не стало, ивуариец уже несколько раз привез.

Фоторепортаж «Интер» победил «Милан» в дерби Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Мауро Икарди.

Экс-капитан «Лацио» Билья не показывает и трети своих ассистентских навыков и стал одним из виновников поражения от «Интера». Перебравшийся из «Фиорентины» бомбардир Калинич забил дважды в сентябре, потом надолго замолчал. Наследник Криштиану Роналду Андре Силва, купленный за 40 миллионов, поначалу умудрился проиграть конкуренцию 19-летнему Кутроне, а все свои шесть голов в новом клубе забил в Лиге Европы. В чемпионате голов набралось ровно ноль.

А уж Бонуччи, призванный перетащить с собой из «Ювентуса» секреты непроходимой обороны, теперь превратился в главный объект шуток. «Истинный красно-черный, — насмехаются болельщики. — Чередует красные карточки с черными выступлениями». И дело не только в удалении за отмашку в чужой штрафной в последнем туре против «Дженоа», но и в череде ляпов, стоивших «Милану» пропущенных голов. Мой самый любимый из них — тот, что привел к четвертому голу Иммобиле в позорной игре против «Лацио».

Ни Рикардо Родригес, ни Чалханоглу, ни Музаккьо, — никто из новичков не вышел в «Милане» хотя бы на свой изначальный уровень. Разве что только Борини, но от него и ожиданий было не так много. Поэтому на бумаге у нас есть команда, имеющая третий в чемпионате состав по стоимости после «Ювентуса» и «Наполи», а на поле — абсолютно заурядный коллектив, составленный из средних игроков.

Винченцо МОНТЕЛЛА | Источник: AFP 2017

МОНТЕЛЛА НЕ ЗНАЕТ, ЧЕГО ХОЧЕТ

Все лето Монтелла готовил команду по одной схеме (4−3−3), затем, после первой же неудачи, перестроился на 3−5−2. Тем не менее, пока Винченцо сохраняет последовательность и модель с начала сентября не меняет.

Но вот со всем остальным он разобраться до сих пор не может. У «Милана» довольно серьезная ротация на многих позициях, но кроме сумбура она ничего не приносит. В игре команды пока совсем не ощущается тренерских идей: на поле можно лицезреть вялое перекатывание мяча в центре и возле штрафной при минимуме остроты, зачастую футболисты не понимают, как вести себя в переходных фазах, а многие голы забиваются благодаря индивидуальным действиям, а не наигранным комбинациям.

Карло АНЧЕЛОТТИ | Источник: Reuters

КТО ВМЕСТО?

Ходили разговоры, что главный тренер уже трижды встречался с руководством и обсуждал текущую ситуацию, а перед предыдущим туром перед Монтеллой якобы даже поставили ультиматум: две победы в двух ближайших матчах, иначе — отставка.

Так ли это, никто точно сейчас не скажет. Тем более требования уже не выполнены, ведь у «Дженоа» в родных стенах команда выиграть не смогла. Возможно, боссы клуба сочли, что виной тому — удаление Бонуччи в первом тайме, предельно усложнившее задачу, и тренер в этой конкретной неудаче не виноват. Тем не менее, последние две недели итальянская пресса активно перебирает кандидатов на смену Монтелле.

Поначалу шли разговоры о возвращении Карло Анчелотти, с именем которого связаны главные достижения красно-черных в XXI веке, однако сначала выгнанный из «Баварии» специалист заявил о долгосрочном отпуске, затем появилась информация, что в родной клуб он пока не хочет, а теперь, оказывается, ведет переговоры с китайским «Гуанчжоу Эвергранд». Жаль, если так — увидеть Анчелотти еще раз в «Милане» было бы очень интересно.

Затем в СМИ появился вариант с Дженнаро Гаттузо, который сейчас возглавляет молодежку «россонери». За последние годы «Милан» проделывал похожий трюк не раз, приглашая на пост главного тренера клубных легенд, не имеющих необходимого опыта — Индзаги, Зеедорфа, Брокки. Все эти решения закончились пшиком и разочарованиями. В случае с Гаттузо, само собой, тоже нет никакой гарантии, поэтому едва ли руководство решится на такой шаг. Разве что от безысходности.

Более реалистичный сценарий — приглашение Паулу Соузы, о чем издание Corriere dello Sport после ничьей с «Дженоа» написало как о свершившемся факте. Ирония в том, что однажды Монтеллу португалец уже сменял — в «Фиорентине» в 2015-м, когда Винченцо при достойных результатах (два четвертых места подряд) после конфликта с руководством покинул флорентийский клуб со скандалом.

Еще звучат фамилии Жезуша из «Спортинга», а также Маццарри, Капелло, Хиддинка, с каждым из которых якобы так или иначе контактировало и консультировалось руководство. Очевидно, что слухов вокруг клуба сейчас больше, чем правдивой информации.

Джакомо БОНАВЕНТУРА | Источник: AFP 2017

ЧТО ДАЛЬШЕ

Но также очевидно, что у Монтеллы больше нет права на ошибку. «Милан» не может позволить себе провалить сезон, ему нужно как минимум попадать в Лигу чемпионов, чтобы получить денежные бонусы. Иначе придется продавать кого-то из дорогостоящих футболистов. Финансовое положение клуба после летних кредитов слишком неустойчиво, долги могут привести к беде. Об этом в Италии говорят и пишут все чаще и чаще.

Сегодня «Милан» встречается в гостях с 14-й командой чемпионата — «Кьево». В субботу ему предстоит битва с «Ювентусом», в которой из-за двухматчевой дисквалификации уже точно не сможет сыграть Бонуччи, а заодно под большим вопросом участие травмированного Бонавентуры.