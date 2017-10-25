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Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Злин» победил «Влашим» в 1/8 финала Кубка Чехии
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в городе Влашим, завершилось со счетом 1:1. В составе «Злина» отличился Лукаш Железник. В серии пенальти точнее оказались футболисты гостей — 5:3.
Таким образом, «Злин» вышел в четвертьфинал Кубка Чехии по футболу.
Первый матч «Локомотива» со «Злином» в рамках группы F Лиги Европы прошел 28 сентября в Москве и завершился победой железнодорожников со счетом 3:0, вторая встреча этих команд пройдет в Чехии 7 декабря.