Станимир Стоилов: С «Кайратом» попробуем показать свой максимум

— Мы заслуженно одержали победу. Сегодня играли с хорошей динамикой, забили в первом тайме 2 гола, могли забить еще. Были неточности в передачах, которые позволяли сопернику уходить в контратаку, но по игре мы полностью заслужили 3 очка.



— С чем связана ранняя замена Марина Аничича?

— Я думал заменить его еще во время перерыва, потому что он долго не тренировался и сейчас играет второй матч за три дня.



— Вы одержали уверенную победу, когда счет стал крупным, не было желания выпустить молодых футболистов, или они еще не готовы играть в КПЛ?

— Я говорил, что молодые игроки могут играть на хорошем уровне в Чемпионате Казахстана, но у нас есть футболисты основного состава, как например, Деспотович, которому нужна игровая практика, так как он не тренировался три месяца. Плюс к этому молодым свое место в составе нужно заслужить. Когда они получали свой шанс, было видно, что у них есть необходимые качества, но нужно еще работать, чтобы их развивать и выйти на тот уровень, который необходимо.



— Впереди матч с «Маккаби» и «Кайратом», нет ли желания поберечь игроков в игре с алматинцами и выпустить не всех игроков основы, с учетом того, что в этой игре вас устроит и ничья для завоевания золота?

— Если думать о ничьей, можно и проиграть. Поэтому мы будем играть ответственно, нам остался всего лишь один шаг до чемпионства, постараемся сделать его в матче с «Кайратом». Плюс до матча с «Маккаби» у нас будет пять дней, этого вполне достаточно для восстановления. С «Кайратом» попробуем показать свой максимум. У нас тяжелый график игр через каждые два дня, но мои футболисты привыкли играть в таком режиме, плюс мы находимся в лучшем игровом ритме.



— Принципиально ли «Астане» оформить чемпионство именно в матче с «Кайратом»?

— Мы в субботу попробуем сделать свою работу. Никто не может сказать, как закончится матч, но мы хорошо играем дома, и попробуем решить вопрос о чемпионстве в матче с «Кайратом».



— В Шымкенте сыграли футболисты замены, плюс дублеры. Сумели ли сделать выводы по их возможностям?

— Я увидел то, что мне было нужно. В Шымкенте мы могли выиграть, так как играли лучше, но два гола мы пропустили со стандартов, и на таком поле очень тяжело играть. Но, несмотря на это у нас были моменты, но мы их вновь не забили, я вновь увидел это. Если бы было поле хорошего качества, то этот состав мог бы сыграть там еще лучше.



— В субботу вам предстоит первое столкновение с испанцем Ферером. Что изменилось с его приходом в «Кайрат»?

— Это не столкновение двух тренеров, будет столкновение между «Астаной» и «Кайратом». Ферер — новый для алматинцев тренер, но показал, что под его руководством команда движется в правильном направлении, они выиграли Кубок, не проигрывают в Чемпионате.



— На данный момент у «Астаны» 72 забитых гола, у «Кайрата» — 70. Насколько принципиально вам стать самой забивающей командой?

— Наша главная задача — выиграть чемпионат Казахстана. Пропущенные и забитые голы уходят на второй план. Хорошо забивать много голов, но мы также меньше всех пропускаем, это также важно для нас. Если хочешь играть в Европе, то нужно уметь много забивать и мало пропускать. В этом показателе мы растем потихоньку.



— Сегодня «Астана» с первых до последних минут играла в очень быстрый футбол. Как вы думаете, какой из матчей в Премьер-Лиге можно назвать лучшим в исполнении столичной команды?

— Я не могу выделить одну игру. Я не думаю, что у нас были плохие игры на «Астана Арене», у нас всегда есть хорошая динамика, может быть не во всех матчах был тот счет, который нам нравиться, но в футбол мы играли всегда хорошо. Что касается выездных матчей на плохом газоне, то там качество нашего футбола нарушается. Поэтому у меня всегда есть претензии к полям, они не позволяют командам показывать свою игру.